Alacak kavgasında kan aktı: 3 yaralı
Kütahya’da alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı. Polise kavgayla ilgili olarak 6 kişiyi gözaltına aldı.
Kütahya’da alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli iki grup, bıçaklarla birbirine girdi.
Olay dün akşam saatlerinde yaşandı. Rıza Ö. ve Mehmet E.G., aralarında alacak meselesinden husumet olan Süleyman Ö.’nün bulunduğu, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Muhammer D.’nin evine gitti.
İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, İbrahim A., Atakan Ş. ve Rıza Ö. yaralandı.