Alacak kavgasında kan aktı: 3 yaralı

Kütahya’da alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı. Polise kavgayla ilgili olarak 6 kişiyi gözaltına aldı.

Alacak kavgasında kan aktı: 3 yaralı - 1

Kütahya’da alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli iki grup, bıçaklarla birbirine girdi.

Olay dün akşam saatlerinde yaşandı. Rıza Ö. ve Mehmet E.G., aralarında alacak meselesinden husumet olan Süleyman Ö.’nün bulunduğu, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Muhammer D.’nin evine gitti.

İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, İbrahim A., Atakan Ş. ve Rıza Ö. yaralandı.

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Alacak kavgasında kan aktı: 3 yaralı - 2

Komşuların ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri, kavgadaki Atakan Ş., Mehmet Y., Süleyman Ö., İbrahim A., Rıza Ö. ve Mehmet E.G.’yi yakalayıp gözaltına aldı.

Alacak kavgasında kan aktı: 3 yaralı - 3

Şüphelilerden Atakan Ş., Süleyman Ö. ve Mehmet Y.’nin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alacak kavgasında kan aktı: 3 yaralı - 4

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Alacak kavgasında kan aktı: 3 yaralı - 5

Sağlık durumları iyi olan yaralılar, ayakta gördükleri tedavilerinin ardından ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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