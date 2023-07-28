Alacak-verecek kavgasında silahlar konuştu

Bursa'da alacak-verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alacak-verecek kavgasında silahlar konuştu - 1

Bursa'da alacak-verecek meselesi silahlı kavgaya dönüştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Alacak-verecek kavgasında silahlar konuştu - 2

Olay, dün gece saat 21.00 sıralarında Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alacak-verecek kavgasında silahlar konuştu - 3

Ahmet N. ve kardeşi Bilal N. dükkanın önünde otururken, aralarında alacak-verecek meselesinden husumet bulunan Tuğberk M. ve Nadir A. ile karşılaştı.

Alacak-verecek kavgasında silahlar konuştu - 4

Tuğberk M. ve Nadir A.’nın silah çekmesi üzerine Ahmet N. ve Bilal N. de silah ile karşılık verdi. Silahlı çatışma amatör kameralara yansırken, olayda 4 kişi yaralandı.

Alacak-verecek kavgasında silahlar konuştu - 5

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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