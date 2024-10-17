Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü

İstanbul Esenler'de alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Mahmut Dağcı, kuzeni Adem Savaş’ı öldürdü. Olaydan sonra kaçan Mahmut Dağcı ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü - 1

Atışalanı Mahallesi Gazi Emir Sokak'ta kuzen oldukları öğrenilen Adem Savaş ile Mahmut Dağcı, otomobilde bulundukları sırasında aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma başladı.

Otomobilden inen iki kuzen yolda da tartışmaya devam etti. 

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Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü - 2

Tartışma sırasında Mahmut Dağcı, yanında bulunan silahla Adem Savaş’a ateş etti. Başından ve vücudundan vurulan Savaş ağır yaralandı.

Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü - 3

Silahı ateşleyen Mahmut Dağcı olay yerinden kaçarken çevredekiler silah sesleri üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü - 4

Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Savaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Adem Savaş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan Mahmut Dağcı, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. 

Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü - 5

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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