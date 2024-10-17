Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü
İstanbul Esenler'de alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Mahmut Dağcı, kuzeni Adem Savaş’ı öldürdü. Olaydan sonra kaçan Mahmut Dağcı ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Atışalanı Mahallesi Gazi Emir Sokak'ta kuzen oldukları öğrenilen Adem Savaş ile Mahmut Dağcı, otomobilde bulundukları sırasında aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma başladı.
Otomobilden inen iki kuzen yolda da tartışmaya devam etti.