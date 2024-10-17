Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü

Atışalanı Mahallesi Gazi Emir Sokak'ta kuzen oldukları öğrenilen Adem Savaş ile Mahmut Dağcı, otomobilde bulundukları sırasında aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma başladı.

Otomobilden inen iki kuzen yolda da tartışmaya devam etti.