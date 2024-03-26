Alaçam Belediyesi hangi partide? Alaçam Belediye başkanı kimdir? Alaçam Belediye başkan adayları
Alaçam Belediyesi hangi partide? Alaçam Belediye Başkanı kimdir? Alaçam Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Alaçam Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Alaçam Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Alaçam yerel seçim sonuçları..
ALAÇAM BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Alaçam Belediyesini 8.976 alınan oy ve %51.58 oy oranı ile MHP adayı İlyas Acar kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP%51.58
- DP%31.20
- CHP%13.71
- DSP%1.09
- Saadet Partisi%1.04
- BBP%0.91
- Diğer%0.47