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Alaçam Belediyesi hangi partide? Alaçam Belediye başkanı kimdir? Alaçam Belediye başkan adayları

Alaçam Belediyesi hangi partide? Alaçam Belediye Başkanı kimdir? Alaçam Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Alaçam Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Alaçam Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Alaçam yerel seçim sonuçları..

Alaçam Belediyesi hangi partide? Alaçam Belediye başkanı kimdir? Alaçam Belediye başkan adayları - 1

ALAÇAM BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Alaçam Belediyesini 8.976 alınan oy ve %51.58 oy oranı ile MHP adayı İlyas Acar kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • MHP%51.58
  • DP%31.20
  • CHP%13.71
  • DSP%1.09
  • Saadet Partisi%1.04
  • BBP%0.91
  • Diğer%0.47

TÜRKİYE HABERLERİ

Alaçam Belediyesi hangi partide? Alaçam Belediye başkanı kimdir? Alaçam Belediye başkan adayları - 2

ALAÇAM BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Alaçam Belediyesi Başkanı İlyas Acar Kimdir?

21 Mayıs 1968 yılında Samsun Alaçam'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise tahsilimi Alaçam'da tamamlayan Acar, 1988 yılında Van - Çaldıran'da askerliğini tamamlayarak, 1991-92-93 ve 94 yıllarında Alaçam İlçesi, Gökçeağaç Oymağı, Bahşioymağı ve Pelitbükü köylerinde vekil öğretmenlik görevlerinde bulundu.

Evli iki çocuk babası İlyas Acar, 2009 Yerel Seçimlerinde MHP’den Samsun Alaçam İlçesi Belediye Başkanı seçilmişti.

İlyas Acar, 2019 Yerel Seçimlerinde yeniden, MHP’den Samsun Alaçam İlçesi Belediye Başkanı oldu.

Alaçam Belediyesi hangi partide? Alaçam Belediye başkanı kimdir? Alaçam Belediye başkan adayları - 3

ALAÇAM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • RAMAZAN ÖZDEMİR
  • MUHAMMET ERGİN
  • ÖZKAN BOLAT
  • FERHAT SÜER
  • ÜMİT ŞENEL
  • ALPEREN ÇIRA
  • UĞUR TOKMAK
  • CAFER DURSUN
  • ZERGÜN DELİORMAN DEMİRCİ
  • KEREM TETİK
  • CEVAT PAK
  • EFKAN ALBAYRAK
Alaçam Belediyesi hangi partide? Alaçam Belediye başkanı kimdir? Alaçam Belediye başkan adayları - 4

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