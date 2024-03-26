Alaçam Belediyesi hangi partide? Alaçam Belediye başkanı kimdir? Alaçam Belediye başkan adayları

ALAÇAM BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Alaçam Belediyesi Başkanı İlyas Acar Kimdir?

21 Mayıs 1968 yılında Samsun Alaçam'da dünyaya geldi.



İlk, orta ve lise tahsilimi Alaçam'da tamamlayan Acar, 1988 yılında Van - Çaldıran'da askerliğini tamamlayarak, 1991-92-93 ve 94 yıllarında Alaçam İlçesi, Gökçeağaç Oymağı, Bahşioymağı ve Pelitbükü köylerinde vekil öğretmenlik görevlerinde bulundu.

Evli iki çocuk babası İlyas Acar, 2009 Yerel Seçimlerinde MHP’den Samsun Alaçam İlçesi Belediye Başkanı seçilmişti.

İlyas Acar, 2019 Yerel Seçimlerinde yeniden, MHP’den Samsun Alaçam İlçesi Belediye Başkanı oldu.