Alaçatı Ot Festivali ne zaman? 2025 Alaçatı Ot Festivali takvimi

Çeşme'de düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali'ne geri sayım başladı. Ege otları, ot yemekleri ve tıbbi bitkilerin tanıtıldığı Alaçatı Ot Festivali'ne bu yıl da oldukça yoğun katılım bekleniyor. İşte, 2025 Alaçatı Ot Festivali takvimi...
Bu yıl "Toprak, Zaman ve Tat" teması ve "Kaya Koruğu" konseptiyle gerçekleşecek Alaçatı Ot Festivali, Ege'nin bereketli topraklarında yetişen şifalı otların ve yerel lezzetlerin tanıtımını yapacak.
Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek festival, 17-20 Nisan 2025 tarihleri arasında "Toprak, Zaman ve Tat" temasıyla düzenlenecek. Bu yılın konsepti ise “Kaya Koruğu” olarak belirlendi.