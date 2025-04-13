Alaçatı Ot Festivali ne zaman? 2025 Alaçatı Ot Festivali takvimi

İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali kapsamında yapılacak etkinlikler heyecanla bekleniyor. Çeşme ve çevresinde yaşayan kadınların doğadan topladıkları otları ve bu otlarla hazırladıkları lezzetleri satışa sundukları çarşının oluşturulduğu, otlarla ilgili bilimsel paneller, yarışmalar, tadım etkinlikleri ve eğlencelerin yapıldığı festivalin bu yılki tarihi merak konusu oldu. Peki, Alaçatı Ot Festivali ne zaman?

Alaçatı Ot Festivali ne zaman? 2025 Alaçatı Ot Festivali takvimi - 1

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Alaçatı Ot Festivali ne zaman? 2025 Alaçatı Ot Festivali takvimi - 2

Çeşme'de düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali'ne geri sayım başladı. Ege otları, ot yemekleri ve tıbbi bitkilerin tanıtıldığı Alaçatı Ot Festivali'ne bu yıl da oldukça yoğun katılım bekleniyor. İşte, 2025 Alaçatı Ot Festivali takvimi...

Alaçatı Ot Festivali ne zaman? 2025 Alaçatı Ot Festivali takvimi - 3

Bu yıl "Toprak, Zaman ve Tat" teması ve "Kaya Koruğu" konseptiyle gerçekleşecek Alaçatı Ot Festivali, Ege'nin bereketli topraklarında yetişen şifalı otların ve yerel lezzetlerin tanıtımını yapacak.


Alaçatı Ot Festivali ne zaman? 2025 Alaçatı Ot Festivali takvimi - 4

Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek festival, 17-20 Nisan 2025 tarihleri arasında "Toprak, Zaman ve Tat" temasıyla düzenlenecek. Bu yılın konsepti ise “Kaya Koruğu” olarak belirlendi.

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