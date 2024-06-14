Alaçatı'da dondurma fiyatları cep yakıyor: 5 top dondurma 1050 TL mi?

"BİR KÜLAHIN EKSTRA 70 LİRA ÜCRETİ VAR DİĞER KÜLAHIN EKSTRA ÜCRETİ YOK"

Paylaşımdan sonra zor durumda kaldıklarını, vergi memurlarının ziyarete geldiğini ifade eden Gökdoğan, özel olarak hazırlanan bir külahtan ekstra ücret alındığını söyledi.

Gökdoğan, "Şimdi o arkadaşlar biraz abartmışlar. Onların mizacı öyle, bazı yerlere gidip yüksek meblağ fiyat ödüyorlar. Burayı da işte yüksek meblağ gibi gösterdiler. Bayağı bir dondurma seçtiler. Zaten hepsi büyük külah da aldı. Bir külahın ekstra 70 lira ücreti var, diğer külahın ekstra ücreti yok. Zaten fiyat listemiz var.

O arkadaşlar büyük külahta aldılar. Antep fıstıklı aldılar ki Antep fıstığı bakın şurada 140 lira yazıyor. Zaten işin gerçeği toplam fiyat bin 50 TL değil, 700 lira; yani 3 kişi dondurmayı 700 lira aldılar. Bence fiyat çok abartıldı, sosyal medyada olsun, diğer yerler olsun büyütüldü. Saçma sapan bir hal aldı." dedi.