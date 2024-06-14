Alaçatı'da dondurma fiyatları cep yakıyor: 5 top dondurma 1050 TL mi?
İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da, 5 top dondurmanın bin 50 TL olduğu iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. İşletme sahibi Ömer Gökdoğan, 3 kişinin 7 top dondurma aldığını, ekstralarla hesabın 700 TL olduğunu savundu. Alaçatı'ya gelen bazı vatandaşlar ise genel itibariyle tatil merkezinde fiyatların pahalı olduğunu söyledi.
Ünlü tatil merkezi Alaçatı'da, 5 top dondurmanın fiyatının bin 50 TL olduğu iddiası sosyal medyada viral oldu. Yapılan bu paylaşım sonrası Alaçatı yine pahalılıkla gündeme gelirken, gözler Kurban Bayramı'nda 1 milyonun üzerinde kişiyi ağırlamaya hazırlanan tatil merkezine çevrildi.