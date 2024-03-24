Aladağ Belediyesi hangi partide? Aladağ Belediye başkanı kimdir? Aladağ Belediye başkan adayları

ALADAĞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Aladağ Belediyesi Başkanı Mustafa Akgedik Kimdir?

1973 yılında Aladağ Büyüksofulu Köyünde doğdu.

İlk ve Ortaokulu Büyüksofulu Köyünde, Liseyi Aladağ Pınar Madencilik Lisesinde okudu.

Gaziantep Üniversitesi Kilis Meslek Yüksekokulu ve Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde Yüksek tahsilini yaptı.

Tarihi Kent Dokusu ve Şehir Planlama Üzerine Yüksek Lisans Tezi Hazırlamaktadır.

2001 yılında Ak Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanı olarak siyasete başladı.

2006-2012 yılları arası Adana İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Seçim İşleri Başkanlığı yaptı.

2011 Seçimlerinde İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığını yürüttü. 2012-2013 yılları Çukurova İlçesi Teşkilat Başkanlığı görevini yürüttü.

Yurtiçi ve Yurtdışında birçok başarılı projeye imza attı, Serbest Mühendislik Hizmetleri Yapmaktadır.

2014 Yılından bu yana Aladağ Belediye Başkanlığı görevini yürütmekte olan Mustafa AKGEDİK, 2021 yılı itibari ile Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.