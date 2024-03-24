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Aladağ Belediyesi hangi partide? Aladağ Belediye başkanı kimdir? Aladağ Belediye başkan adayları

Aladağ Belediyesi hangi partide? Aladağ Belediye Başkanı kimdir? Aladağ Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Adana Aladağ Belediyesini hangi parti kazandı ve Adana Aladağ Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Adana Aladağ yerel seçim sonuçları..

Aladağ Belediyesi hangi partide? Aladağ Belediye başkanı kimdir? Aladağ Belediye başkan adayları - 1

ALADAĞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adana Aladağ Belediyesini 6.161 alınan oy ve %53.93 oy oranı ile AK Parti adayı Mustafa Akgedik kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%53.93
  • İyi Parti%43.90
  • Saadet Partisi%0.74
  • BBP%0.43
  • YAŞAR YUL%0.41
  • BTP%0.31
  • Diğer%0.28

TÜRKİYE HABERLERİ

Aladağ Belediyesi hangi partide? Aladağ Belediye başkanı kimdir? Aladağ Belediye başkan adayları - 2

ALADAĞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Aladağ Belediyesi Başkanı Mustafa Akgedik Kimdir?

1973 yılında Aladağ Büyüksofulu Köyünde doğdu.

İlk ve Ortaokulu Büyüksofulu Köyünde, Liseyi Aladağ Pınar Madencilik Lisesinde okudu.
Gaziantep Üniversitesi Kilis Meslek Yüksekokulu ve Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde Yüksek tahsilini yaptı.

Tarihi Kent Dokusu ve Şehir Planlama Üzerine Yüksek Lisans Tezi Hazırlamaktadır.
2001 yılında Ak Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanı olarak siyasete başladı.
2006-2012 yılları arası Adana İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Seçim İşleri Başkanlığı yaptı.

2011 Seçimlerinde İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığını yürüttü. 2012-2013 yılları Çukurova İlçesi Teşkilat Başkanlığı görevini yürüttü.

Yurtiçi ve Yurtdışında birçok başarılı projeye imza attı, Serbest Mühendislik Hizmetleri Yapmaktadır.
2014 Yılından bu yana Aladağ Belediye Başkanlığı görevini yürütmekte olan Mustafa AKGEDİK, 2021 yılı itibari ile Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Aladağ Belediyesi hangi partide? Aladağ Belediye başkanı kimdir? Aladağ Belediye başkan adayları - 3

ALADAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • KEMAL ÖZDEMİR
  • MUSTAFA AKGEDİK
  • BEKİR KAPLAN
  • AYŞE BARAK
  • MUSTAFA EKEN
  • SELAHİTTİN KARABULUT
  • ALİ ŞİMŞEK
  • MESUT ATICI
  • TURGUT KAHRİMAN
  • SİNAN İNCETAŞ
  • AHMET BALLI
  • FİKRET TOK
  • MEHMET ÇETİN
Aladağ Belediyesi hangi partide? Aladağ Belediye başkanı kimdir? Aladağ Belediye başkan adayları - 4

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