Aladağ Belediyesi hangi partide? Aladağ Belediye başkanı kimdir? Aladağ Belediye başkan adayları
Aladağ Belediyesi hangi partide? Aladağ Belediye Başkanı kimdir? Aladağ Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Adana Aladağ Belediyesini hangi parti kazandı ve Adana Aladağ Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Adana Aladağ yerel seçim sonuçları..
ALADAĞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adana Aladağ Belediyesini 6.161 alınan oy ve %53.93 oy oranı ile AK Parti adayı Mustafa Akgedik kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%53.93
- İyi Parti%43.90
- Saadet Partisi%0.74
- BBP%0.43
- YAŞAR YUL%0.41
- BTP%0.31
- Diğer%0.28