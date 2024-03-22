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Alanya Belediyesi hangi partide? Alanya Belediye başkanı kimdir? Alanya Belediye başkan adayları

Alanya Belediyesi hangi partide? Alanya Belediye Başkanı kimdir? Alanya Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Alanya Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Alanya Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya Alanya yerel seçim sonuçları..

Alanya Belediyesi hangi partide? Alanya Belediye başkanı kimdir? Alanya Belediye başkan adayları - 1

ALANYA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Alanya Belediyesini 94.056 alınan oy ve %57.60 oy oranı ile MHP adayı Adem Murat Yücel kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP%57.60
  • İyi Parti%36.23
  • DP%1.91
  • HDP%1.79
  • ANASTASIIA PETROVA ÇETİNKAYA%0.80
  • Saadet Partisi%0.73
  • Diğer%0.93

TÜRKİYE HABERLERİ

Alanya Belediyesi hangi partide? Alanya Belediye başkanı kimdir? Alanya Belediye başkan adayları - 2

ALANYA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Alanya Belediyesi Başkanı Adem Murat Yücel Kimdir?


25 Mayıs 1975 yılında Alanya’da dünyaya geldi. Hayate Hanım İlköğretim Okulu’ndan sonra Alanya Lisesi’ni bitirdi. Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu. Vatani görevini yedek subay olarak Kıbrıs’ta tamamladı. Kuyumculuk ve akaryakıt işletmeciliği sektörlerinde iş hayatına atıldı. 2001 yılından itibaren aktif olarak siyasetin içinde yer alarak, Doğruyol Partisi (DYP) Alanya İlçe Teşkilatı’nda başkan yardımcılığı görevinden büyük kongre üyeliğine kadar çeşitli görevler üstlendi. 2004 yılında Kestel’de yapılan seçimlerde Kestel Belediye Başkanı seçildi ve Türkiye’nin en genç belediye başkanları arasına girdi. 2009 yılı yerel seçimlerinde de Kestel halkının teveccühü ile belediye başkanlığı seçimlerini ikinci kez kazandı. 30 Mart 2013 tarihi itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çatısı altında siyasi çalışmalarını sürdürmeye karar verdi. 8 Aralık 2013 tarihinde de MHP’nin Alanya Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildi.

30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde Alanya Belediye Başkanı seçildi. Belediye başkanlığı görevini sürdüren Adem Murat YÜCEL 18 kasım 2015 tarihinde Alanya Tanıtım Vakfı(ALTAV) nın yeni başkan'ı olarak seçildi.31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde yeniden Alanya Belediye Başkanı seçilerek Alanya'ya hizmet etmeye devam etmektedir. İyi derecede İngilizce, orta düzeyde Rusça biliyor. Evli, Mehmet, Emir ve Zeynep isimli üç çocuğu var.
Alanya Belediyesi hangi partide? Alanya Belediye başkanı kimdir? Alanya Belediye başkan adayları - 3

ALANYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ADEM MURAT YÜCEL
  • OSMAN TARIK ÖZÇELİK
  • MEHMET ŞAHİN
  • ADNAN CELİLOĞLU
  • İLHAN CEYLAN
  • YÜKSEL UZAN
  • ENES NERGİZ
  • MEHMET ŞİRİN FİLİZ
  • CANEL DURAK
  • TAHSİN BİNER
  • ORHAN DALLI
  • MEVLÜT DEMİR
  • ALPASLAN EDİZER
  • HAYDAR YILDIZ
  • HÜLYA ARGA
  • CEM SAK
  • EVREN KURTOĞLU
Alanya Belediyesi hangi partide? Alanya Belediye başkanı kimdir? Alanya Belediye başkan adayları - 4

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