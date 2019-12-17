Alanya Kalesi'nde kamulaştırılacak eve 727 bin TL bedel biçildi

KAMULAŞTIRMA BEDELİ 727 BİN LİRA

Alınan kararlar kapsamında oluşturulan Değer Tespit Komisyonu kamulaştırma bedeliyle ilgili teknik çalışmalarını tamamladı. 132 metrekarelik ev ve alanıyla ilgili Alanya Müze Müdürlüğü'nün emsal satışlarının yanı sıra Alanya Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Alanya Tapu Müdürlüğü, bölgedeki emlakçılar ve emlak vergisi matrahı üzerinden fiyat belirlendi. Teknik ekip, ev ve arsa için toplam 727 bin 351 TL kamulaştırma bedeli belirledi.



MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNDEN SUÇ DUYURUSU



Alanya Müze Müdürlüğü, Walter Godina hakkında Alanya Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. O dönem Avusturya'da olan Godina, kasım ayında Türkiye'ye dönüşünde eşi Brigitte Godina ile birlikte hakkındaki suçlamalarla ilgili Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nde ifade vermişti.