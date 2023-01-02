Alanya Kalesi'ndeki gizli geçitte 60 metreye kadar ilerlendi.

Eravşar, tünele karadan ulaşımın kısıtlı olduğuna işaret ederek, "Bu tünelin benzeri Alara Kalesi'nde var. Bu tüneller Orta Çağ kalelerinde sıklıkla kullanılan mimari unsurlar. Hatta Kayseri Kalesi'nde de böyle bir mimari özelliğin olduğunu biliyoruz." diye konuştu.