Alanya'da bir evin garajında el yapımı patlayıcı bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evin garajında el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcının akıl sağlığının yerinde olmadığı değerlendirilen bir kişi tarafından konulduğu tespit edildi.

Alanya'da bir evin garajında el yapımı patlayıcı bulundu - 1

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evin garajında el yapımı patlayıcı bulunduğu  ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Alanya'da bir evin garajında el yapımı patlayıcı bulundu - 2

İhbar üzerine adrese İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Alanya'da bir evin garajında el yapımı patlayıcı bulundu - 3

Ekiplerin adreste yaptığı incelemede, K.U'ya ait evin garajında, üzeri siyah naylon poşetlerle kaplı altışar kilogramlık 3 yangın söndürme tüpüyle oluşturulmuş el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Alanya'da bir evin garajında el yapımı patlayıcı bulundu - 4

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT), ele geçirilen patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.

Alanya'da bir evin garajında el yapımı patlayıcı bulundu - 5

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından ihbar üzerine aranan evdeki el yapımı patlayıcı bulunmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Alanya'da bir evin garajında el yapımı patlayıcı bulundu - 6

Açıklamada, İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin K.U'ya ait evin garajında, üzeri siyah naylon poşetlerle kaplı altışar kilogramlık 3 yangın söndürme tüpüyle oluşturulmuş el yapımı patlayıcı ele geçirdiği belirtildi.

Alanya'da bir evin garajında el yapımı patlayıcı bulundu - 7

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timinin (PAMİT), ele geçirilen patlayıcıyı etkisiz hale getirdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"El yapımı patlayıcının akıl sağlığının yerinde olmadığı değerlendirilen Ö.T. tarafından konulduğu tespit edilmiştir. Şüpheli, Alanya 3. Asliye Ceza Mahkemesinin kararı doğrultusunda Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde gözlem altına alınmıştır. Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle yürütülmektedir."

Alanya'da bir evin garajında el yapımı patlayıcı bulundu - 8
Alanya'da bir evin garajında el yapımı patlayıcı bulundu - 9
Alanya'da bir evin garajında el yapımı patlayıcı bulundu - 10
Alanya'da bir evin garajında el yapımı patlayıcı bulundu - 11

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