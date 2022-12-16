Alanya'da bir evin garajında el yapımı patlayıcı bulundu

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timinin (PAMİT), ele geçirilen patlayıcıyı etkisiz hale getirdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"El yapımı patlayıcının akıl sağlığının yerinde olmadığı değerlendirilen Ö.T. tarafından konulduğu tespit edilmiştir. Şüpheli, Alanya 3. Asliye Ceza Mahkemesinin kararı doğrultusunda Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde gözlem altına alınmıştır. Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle yürütülmektedir."