Alanya'da fırtına seralara zarar verdi

Akdam Mahallesi’nde domates üretimi yapan Ahmet Partilioğlu, olayın ne kadar hızlı geliştiğini şu sözlerle anlattı:



“Dün sabah 10.30 gibi başladı, 20 dakika içinde her şey bitti.” Üreticiler, zararlarının giderilmesi için yetkililerden destek bekliyor.