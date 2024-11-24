Alanya'da fırtına seralara zarar verdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, seracılık faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı bölgede, özellikle merkeze bağlı Akdam Mahallesi’nde seralar büyük zarar gördü. Günlerce devam eden yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle domates ve muz seraları yırtıldı, bazı seralar tamamen çöktü.

Alanya'da fırtına seralara zarar verdi - 1

Akdam Mahallesi’nde domates üretimi yapan Ahmet Partilioğlu, olayın ne kadar hızlı geliştiğini şu sözlerle anlattı:

“Dün sabah 10.30 gibi başladı, 20 dakika içinde her şey bitti.” Üreticiler, zararlarının giderilmesi için yetkililerden destek bekliyor.

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Alanya'da fırtına seralara zarar verdi - 2

Babasına yardım etmek için gelen Alihan Partilioğlu ise “Geçim kaynağımız bu seralar. Burada adeta bir tufan yaşandı. Yetkililerden yardım ve yerli üretimin desteklenmesini istiyoruz.” dedi.

Alanya'da fırtına seralara zarar verdi - 3

Fırtına, seraların yanı sıra ağaçların kırılmasına da neden oldu. Üreticiler, yaşanan afetin etkilerini hafifletmek ve tarımsal üretime devam edebilmek için acil yardım talebinde bulunuyor.

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