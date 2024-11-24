Alanya'da fırtına seralara zarar verdi
Antalya’nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, seracılık faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı bölgede, özellikle merkeze bağlı Akdam Mahallesi’nde seralar büyük zarar gördü. Günlerce devam eden yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle domates ve muz seraları yırtıldı, bazı seralar tamamen çöktü.
Akdam Mahallesi’nde domates üretimi yapan Ahmet Partilioğlu, olayın ne kadar hızlı geliştiğini şu sözlerle anlattı:
“Dün sabah 10.30 gibi başladı, 20 dakika içinde her şey bitti.” Üreticiler, zararlarının giderilmesi için yetkililerden destek bekliyor.