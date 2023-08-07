Alanya’da tur teknesi çalışanlarıyla kavga eden genç ilk kez konuştu | “Ahlaksız teklif” iddiasını reddetti
Alanya’da gezi teknesi çalışanı olduğu belirtilen 6 kişinin saldırısına uğrayan Cemil Akgün, olayın ardından ilk kez konuştu. Karşı tarafın “Ahlaksız teklif” iddiasını reddeden Akgün, “Annem yaşındaki kadın üzerinden iftira attılar.” dedi. Akgün, “Tatile gelmişim, savaşa değil. Üzerimize saldırdılar, tekme attılar, kendimi savunmaya çalıştım. Kamerada her şey görünüyor zaten.” ifadelerini kullandı.
Antalya’nın Alanya ilçesindeki İskele Caddesi’nde gezi teknesi çalışanı olduğu belirtilen 6 kişi ile Almanya’dan tatil için gelen Cemil Akgün arasında kavga çıktı.