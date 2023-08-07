Alanya’da tur teknesi çalışanlarıyla kavga eden genç ilk kez konuştu | “Ahlaksız teklif” iddiasını reddetti

Alanya’da gezi teknesi çalışanı olduğu belirtilen 6 kişinin saldırısına uğrayan Cemil Akgün, olayın ardından ilk kez konuştu. Karşı tarafın “Ahlaksız teklif” iddiasını reddeden Akgün, “Annem yaşındaki kadın üzerinden iftira attılar.” dedi. Akgün, “Tatile gelmişim, savaşa değil. Üzerimize saldırdılar, tekme attılar, kendimi savunmaya çalıştım. Kamerada her şey görünüyor zaten.” ifadelerini kullandı.

Alanya’da tur teknesi çalışanlarıyla kavga eden genç ilk kez konuştu | “Ahlaksız teklif” iddiasını reddetti - 1

Antalya’nın Alanya ilçesindeki İskele Caddesi’nde gezi teknesi çalışanı olduğu belirtilen 6 kişi ile Almanya’dan tatil için gelen Cemil Akgün arasında kavga çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Alanya’da tur teknesi çalışanlarıyla kavga eden genç ilk kez konuştu | “Ahlaksız teklif” iddiasını reddetti - 2

Gruptakiler, Akgün’e sopalarla saldırırken, kafasına ve vücuduna sopalarla üst üste darbeler alan gurbetçi genç, buna rağmen uzun süre direndi.

Kavga sırasında çekilen görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Alanya’da tur teknesi çalışanlarıyla kavga eden genç ilk kez konuştu | “Ahlaksız teklif” iddiasını reddetti - 3

“AHLAKSIZ TEKLİF” İDDİASI

Olayın ardından tur teknesi çalışanları “Ahlaksız teklif” iddiasını gündeme getirdi.

Tekne çalışanı Alman vatandaşı Taisia Surles, dün yaptığı açıklamada, “’Ben Arap Yarımadası’ndan geliyorum’ diyerek bana uygunsuz teklifte bulundu. Daha sonra arkadaşlarım geldi. Gitmelerini söyledik. Tartışma çıktı. Diğer bottan da ayırmak için geldiler. Ben de araya girdim. Daha sonra taciz ettiklerini herkes anlayınca saldırdılar. Olay günü iki taraf birbirinden şikayetçi olmadığı için ben de olmadım fakat polis isterse ifade verebilirim.” dedi.

Alanya’da tur teknesi çalışanlarıyla kavga eden genç ilk kez konuştu | “Ahlaksız teklif” iddiasını reddetti - 4

Görüntülerde yer alan Cemil Akgün, olayın ardından bugün ilk kez konuştu.

“Ahlaksız teklif” iddiasını reddeden Akgün, kendisine tur satılmak istendiğini belirterek, “Ben sahilde geziyordum, tekneciler de bize tur satmak istedi. Bir kadın da vardı, tur için onunla konuşuyorduk. 50 yaşında bir kadın, anam yaşında Allah var. Sonra onun yaşlarında bir adam geldi, adam üzerime geldi, kadın da bir şey olmadığını söyledi zaten. ‘Buradan git’ dedi, üzerime geldi. ‘İtme’ dedim, sonra orada teknecilerin hepsi üzerime toplandı.” dedi.

Alanya’da tur teknesi çalışanlarıyla kavga eden genç ilk kez konuştu | “Ahlaksız teklif” iddiasını reddetti - 5

Karşı tarafın saldırısıyla kendini savunmak istediğini anlatan Akgün, “Kamerada her şey görünüyor zaten. Ben Müslümanım Elhamdülillah, ben taciz falan hayatta yapmam, böyle şeylerle alakam yok. Bize iftira attılar, Rabbim hakkımızda hayırlısını versin. Almanya’dan geldim. Şikayetçi olmadım. Beni engellediler, aklımla oynadılar. Allah onların haklarını zaten verecek ama devletimden de bir şey beklerim.” şeklinde konuştu.

Alanya’da tur teknesi çalışanlarıyla kavga eden genç ilk kez konuştu | “Ahlaksız teklif” iddiasını reddetti - 6

“SIRTIMDA DEMİR SOPA EĞİLDİ”

Vücudundaki yara izlerini de gösteren Cemil Akgün, parmağında kırık, dudağında dikiş olduğunu belirterek, sırtında demir sopa eğildiğini söyledi.

Alanya’da tur teknesi çalışanlarıyla kavga eden genç ilk kez konuştu | “Ahlaksız teklif” iddiasını reddetti - 7
DAHA FAZLA GÖSTER