Alanya’da tur teknesi çalışanlarıyla kavga eden genç ilk kez konuştu | “Ahlaksız teklif” iddiasını reddetti

Görüntülerde yer alan Cemil Akgün, olayın ardından bugün ilk kez konuştu.

“Ahlaksız teklif” iddiasını reddeden Akgün, kendisine tur satılmak istendiğini belirterek, “Ben sahilde geziyordum, tekneciler de bize tur satmak istedi. Bir kadın da vardı, tur için onunla konuşuyorduk. 50 yaşında bir kadın, anam yaşında Allah var. Sonra onun yaşlarında bir adam geldi, adam üzerime geldi, kadın da bir şey olmadığını söyledi zaten. ‘Buradan git’ dedi, üzerime geldi. ‘İtme’ dedim, sonra orada teknecilerin hepsi üzerime toplandı.” dedi.