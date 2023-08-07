Alanya’da tur teknesi çalışanlarıyla kavga eden genç ilk kez konuştu | Kavga sonrası 2 kişi tutuklandı
Alanya’da gezi teknesi çalışanı olduğu belirtilen 6 kişinin saldırısına uğrayan Cemil Akgün, olayın ardından ilk kez konuştu. Karşı tarafın “Ahlaksız teklif” iddiasını reddeden Akgün, “Annem yaşındaki kadın üzerinden iftira attılar.” dedi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmada bugün kimliği açıklanmayan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi de tutuklanırken, kavgaya karışanların sahip olduğu belirtilen iki tekneye “hanutçuluk” gerekçesiyle 30 gün faaliyetten men cezası verildi.
Antalya’nın Alanya ilçesindeki İskele Caddesi’nde gezi teknesi çalışanı olduğu belirtilen 6 kişi ile Almanya’dan tatil için gelen Cemil Akgün arasında kavga çıktı.