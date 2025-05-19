Alanya'da turiste saldırı: Şezlong fiyatını fazla bulup eşyalarını kuma koyunca dövdüler!

Alanya'da şezlong fiyatını fazla bulan turist, iddiaya göre eşyalarını kuma koyup denize girmek isteyince işletme çalışanları tarafından dövüldü. İşletme kaymakamlık tarafından mühürlendi.

Alanya'da turiste saldırı: Şezlong fiyatını fazla bulup eşyalarını kuma koyunca dövdüler! - 1

Alanya'da bir işletmenin çalışanları turiste saldırdı.

Damlataş Plajı'ndaki işletmede, 16 Mayıs günü bir tesis çalışanı ile yabancı uyruklu turist arasında tartışma çıktı.

Görgü tanıklarının iddiasına göre şezlong kiralamak isteyen ancak rakamı yüksek bulunca vazgeçen turist, eşyalarını kuma koyup denize girmek istedi.

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Alanya'da turiste saldırı: Şezlong fiyatını fazla bulup eşyalarını kuma koyunca dövdüler! - 2

Turist ile kendisini başka yere gitmesi için uyaran tesis çalışanı arasındaki tartışma büyüdü.

Tesis çalışanı kendisine ters cevap verdiği gerekçesiyle turisti diğer tatilcilerin önünde dövdü.

Olayı araya girenler yatıştırırken, turist plajdan ayrıldı.

Olayla ilgili görüntü, sosyal medyada hızla yayıldı.

Görüntüde turist olduğu görülen kişinin dövüldüğü anlar yer aldı.

Alanya'da turiste saldırı: Şezlong fiyatını fazla bulup eşyalarını kuma koyunca dövdüler! - 3

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Olayın yaşandığı işletme, kaymakamlık tarafından mühürlendi.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'de turizmin ilk başladığı kentlerden olan Alanya'mızda hem kentimizin hem de ülkemizin misafirperverlik anlayışına aykırı yaklaşımlara müsamaha gösterilmeyecektir." dedi.

Alanya'da turiste saldırı: Şezlong fiyatını fazla bulup eşyalarını kuma koyunca dövdüler! - 4

İŞLETME SAHİBİ: DARP RAPORUM VAR, TURİSTİN YOK

Yaşanan olayın ardından işletme sahibi Serhan Koçaroğlu, basın kuruluşlarına yazılı açıklama gönderdi.

Olayın kendi işletmesinin sahil sınırları dışında gerçekleştiğini öne süren Koçaroğlu, "Alkolün etkisinde olan bir Rus turist, sahilimizde locada oturan Türk müşterimize şezlong fırlattı. Müdahale etmek üzere yanlarına gittiğimde ise söz konusu turistin fiziki saldırısına uğradım" dedi.

Saldırı sonrası polis ekiplerini arayıp hastaneye gittiğini belirten Koçaroğlu, darp raporu aldığını ve tutanak tutulduğunu, turistin herhangi bir rapor almadığını söyledi.

Alanya'da turiste saldırı: Şezlong fiyatını fazla bulup eşyalarını kuma koyunca dövdüler! - 5

"GÖRÜNTÜLER OLAYIN BAŞLANGICINA AİT DEĞİL"

Sosyal medyada yayılan görüntülerin olayın sonrasını yansıttığını iddia eden Koçaroğlu, "Benim darbedildiğimi gören bazı vatandaşlar ve sahildeki Türk müşterilerimizin tepki göstermesiyle yaşanan arbede kayıt altına alınmış. Olayın başlangıcına dair herhangi bir görüntü yok. Ayrıca sahil alanında güvenlik kamerası bulundurmak da yasal olarak mümkün değil." diye konuştu.

Olaydan sonra herhangi bir suç duyurusunda bulunmadığını ancak işletme hakkında oluşturulan olumsuz algı nedeniyle üzgün olduğunu belirten Koçaroğlu, "Alanya'nın turizm imajına zarar gelmemesi adına şikayetçi olmadım. Ancak bazı yayın organlarında çıkan asılsız haberler nedeniyle tüm yasal haklarımı saklı tuttuğumu kamuoyuna bildiririm." ifadelerini kullandı.

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