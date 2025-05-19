Alanya'da turiste saldırı: Şezlong fiyatını fazla bulup eşyalarını kuma koyunca dövdüler!

"GÖRÜNTÜLER OLAYIN BAŞLANGICINA AİT DEĞİL"

Sosyal medyada yayılan görüntülerin olayın sonrasını yansıttığını iddia eden Koçaroğlu, "Benim darbedildiğimi gören bazı vatandaşlar ve sahildeki Türk müşterilerimizin tepki göstermesiyle yaşanan arbede kayıt altına alınmış. Olayın başlangıcına dair herhangi bir görüntü yok. Ayrıca sahil alanında güvenlik kamerası bulundurmak da yasal olarak mümkün değil." diye konuştu.

Olaydan sonra herhangi bir suç duyurusunda bulunmadığını ancak işletme hakkında oluşturulan olumsuz algı nedeniyle üzgün olduğunu belirten Koçaroğlu, "Alanya'nın turizm imajına zarar gelmemesi adına şikayetçi olmadım. Ancak bazı yayın organlarında çıkan asılsız haberler nedeniyle tüm yasal haklarımı saklı tuttuğumu kamuoyuna bildiririm." ifadelerini kullandı.