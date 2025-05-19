Alanya'da turiste saldırı: Şezlong fiyatını fazla bulup eşyalarını kuma koyunca dövdüler!
Alanya'da şezlong fiyatını fazla bulan turist, iddiaya göre eşyalarını kuma koyup denize girmek isteyince işletme çalışanları tarafından dövüldü. İşletme kaymakamlık tarafından mühürlendi.
Alanya'da bir işletmenin çalışanları turiste saldırdı.
Damlataş Plajı'ndaki işletmede, 16 Mayıs günü bir tesis çalışanı ile yabancı uyruklu turist arasında tartışma çıktı.
Görgü tanıklarının iddiasına göre şezlong kiralamak isteyen ancak rakamı yüksek bulunca vazgeçen turist, eşyalarını kuma koyup denize girmek istedi.