Adem Say, AA muhabirine, 10 yaşında marangozluk mesleğine çırak olarak adım attığını söyledi.



Ahşap oyma sanatına ilgisinin her zaman olduğunu belirten Say, "Ağaç evler, bungalovlar yapıyorum. İş yoğunluğumun olmadığı zamanlarda ise aile işletmemizin yanı başında açtığım atölyede ağaç dallarından, kütüklerinden el işi ürünleri severek yapıyorum. Ağaç parçalarını işliyor, ardından da yol kenarındaki işletmemizin önünde insanlar görsün diye sergiliyorum." dedi.