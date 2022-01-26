Alanya'ya 53 yıl aradan sonra kar

Antalya'nın Alanya ilçesine 53 yıl aradan sonra kar yağdı. Dolu ile karışık yağan kar nedeniyle ilçe kısa süreliğine de olsa beyaza büründü.

Haberler - DHA 26.01.2022 - 13:05

Alanya'ya 53 yıl aradan sonra kar - 1

'yi etkisi altına alan kar yağışı, Antalya'nın Alanya ilçesinde de etkili oldu.

Alanya'ya 53 yıl aradan sonra kar - 2

Saat 11.00 sıralarında aniden başlayan dolu ve kar yağışı nedeniyle ilçe kısa sürede beyaza büründü.

Alanya'ya 53 yıl aradan sonra kar - 3

53 yıl aradan sonra karla karşılaşan Alanyalılar, dışarı çıkarak kar topu oynadı.

Alanya'ya 53 yıl aradan sonra kar - 4

10 dakika süren yağış sırasında merkezde bulunan sera ve narenciye ağaçları zarar gördü.

Alanya'ya 53 yıl aradan sonra kar - 5

Beyaz örtüyle kaplanan sahilde yürüyen bir vatandaş da şaşkınlığını "Şu yaşıma kadar gördüğüm en tuhaf şeyi yaşıyorum. Her yer bembeyaz" sözleriyle anlattı.

Alanya'ya 53 yıl aradan sonra kar - 6
Alanya'ya 53 yıl aradan sonra kar - 7
Alanya'ya 53 yıl aradan sonra kar - 8
Alanya'ya 53 yıl aradan sonra kar - 9

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER