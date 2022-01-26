Alanya'ya 53 yıl aradan sonra kar

Haberler - DHA 26.01.2022 - 13:05
Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, Antalya'nın Alanya ilçesinde de etkili oldu.
Saat 11.00 sıralarında aniden başlayan dolu ve kar yağışı nedeniyle ilçe kısa sürede beyaza büründü.
53 yıl aradan sonra karla karşılaşan Alanyalılar, dışarı çıkarak kar topu oynadı.
10 dakika süren yağış sırasında merkezde bulunan sera ve narenciye ağaçları zarar gördü.
Beyaz örtüyle kaplanan sahilde yürüyen bir vatandaş da şaşkınlığını "Şu yaşıma kadar gördüğüm en tuhaf şeyi yaşıyorum. Her yer bembeyaz" sözleriyle anlattı.