Alaplı'da uyuz paniği
Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde 400 nüfuslu Mollabey köyüne bırakılan sokak köpeklerinden uyuz kapma tedirginliği yaşanıyor.
Alaplı'da uyuz paniği korku saldı.
Alaplı'da uyuz paniği korku saldı.
Mollabey köyü halkı, yetkili mercilere müracaat etmelerine rağmen bir sonuca ulaşamadıklarını söylediler. 400 nüfuslu Mollabey köyü sakinleri, çocuklarının uyuz hastalığı bulaşması korkusu ile yaşadıklarını ifade ettiler.
Sokak köpeklerinin gerekli ilaçlamaları ise İstanbul'dan köyüne gelen iki gönüllü hayvan severin aracılığıyla devam ediyor.
Alaplı Mollabey köyü azası Ertan Civan ise sokak hayvanlarının çokluğundan vatandaşların rahatsızlık duyduğunu belirterek ilçe halkının çocuklarını okula götürürken tedirginlik yaşadığını söyledi.
Cıvan, "Köpeklerle ile ilgili çok büyük sıkıntılarımız var, dışarıdan mama ve yemek getiriyorlar sağ olsunlar fakat köpeklerde şu an hastalık konusu var. Köyümüz 400 nüfuslu olup 60 işyeri esnafımız var, rahat olarak 200 köpek var, belki daha fazla olabilir diyebiliriz." diye konuştu.
Genelde şehir merkezindeki başı boş, hastalıklı köpeklerin köylere terk edildiğini söyleyen Köy azası Recep Yılmazer “Köpeklerden dolayı aileler çocuklarını buraya parka gönderemiyor, yine okulumuzda bulunan parka çocuklar gidemiyor. Aşısı olmayan, uyuz olan köpekler buralara bırakılıyor. Sadece çocuklarımız değil biz bile çekiniyoruz yolda yürümeye. Mollabey köyümüz 25 köye hitap ettiğinden köpekler bu şekilde çoğalmaya başlarsa, burası karantinaya alınabilir." diye belirterek yetkililerden yardım istedi.