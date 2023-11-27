Aldatma şüphesiyle sevgilisini balkondan iten kadın: Dengesini kaybetti

"ALDATMANIN BEDELİ"

Yerde hareketsiz yatan sevgilisinin yanına gelen G.K., elindeki bıçakla etrafa tehdit savurdu.

Kendisini görüntüleyen komşularına da tepki gösteren G.K., "Beni aldatmanın bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın'' dedi.