Aldatma şüphesiyle sevgilisini balkondan iten kadın: Dengesini kaybetti
Bursa'da, kendisini aldattığı şüphesiyle tartıştığı sevgilisini evlerinin ikinci katındaki pencereden boşluğa iten ve elindeki bıçakla tehditler savurunca gözaltına alınan 33 yaşındaki kadın, suçlamaları reddetti. Şüpheli kadın, sevgilinin dengesini kaybedip boşluğa düştüğünü öne sürdü.
Olay, dün akşam saatlerinde, Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi.
G.K., kendisini aldattığından şüphelendiği sevgilisi Y.U. ile evde tartıştı.
İddiaya göre, tartışma sonrası G.K., Y.U.'yu 2'nci kattaki evlerinin penceresinden boşluğa itti. Metrelerce yükseklikten zemine düşen Y.U., komşularından yardım istedi.