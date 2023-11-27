Aldatma şüphesiyle sevgilisini balkondan iten kadın: Dengesini kaybetti

Bursa'da, kendisini aldattığı şüphesiyle tartıştığı sevgilisini evlerinin ikinci katındaki pencereden boşluğa iten ve elindeki bıçakla tehditler savurunca gözaltına alınan 33 yaşındaki kadın, suçlamaları reddetti. Şüpheli kadın, sevgilinin dengesini kaybedip boşluğa düştüğünü öne sürdü.

Aldatma şüphesiyle sevgilisini balkondan iten kadın: Dengesini kaybetti - 1

Olay, dün akşam saatlerinde, Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi.

G.K., kendisini aldattığından şüphelendiği sevgilisi Y.U. ile evde tartıştı.

İddiaya göre, tartışma sonrası G.K., Y.U.'yu 2'nci kattaki evlerinin penceresinden boşluğa itti. Metrelerce yükseklikten zemine düşen Y.U., komşularından yardım istedi.

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Aldatma şüphesiyle sevgilisini balkondan iten kadın: Dengesini kaybetti - 2

"ALDATMANIN BEDELİ"

Yerde hareketsiz yatan sevgilisinin yanına gelen G.K., elindeki bıçakla etrafa tehdit savurdu.

Kendisini görüntüleyen komşularına da tepki gösteren G.K., "Beni aldatmanın bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın'' dedi.

Aldatma şüphesiyle sevgilisini balkondan iten kadın: Dengesini kaybetti - 3

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Y.U., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Y.U.'nun vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edildi.

Aldatma şüphesiyle sevgilisini balkondan iten kadın: Dengesini kaybetti - 4

Bilinci açık olan Y.'U.'nun, polise sözlü olarak verdiği ifadesinde, kendisini pencereden G.K.'nin ittiğini söylediği öğrenildi.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı ve ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen G.K., sevgilisinin dengesini kaybedip camdan düştüğünü, kendisinin itmediğini söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu devam eden G.K, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacak. 

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