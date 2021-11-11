Aldığı 5 biletin sonuncusunda 500 bin liralık büyük ikramiyeyi kazandı

BAYİLER ÖNÜNDE YOĞUNLUK

Talihli müşterisini tanıdığını ve sürekli kendisine kazı kazan bileti sattığını ifade eden Ayduk, “Kazandığını görünce o da çok sevindi. Sürekli gelir benden bilet alırdı. Sonunda büyük ikramiyeyi kazandı. Kendime çıkmış gibi sevindim. Çok mutlu oldum. İnşallah dönüş yapar da bana da destek olur" dedi.

Büyük ikramiyenin kazı kazanda çıktığı haberi kısa sürede kentte yayılınca vatandaşlar şansını denemek için şans oyunları bayileri önünde yoğunluk oluşturdu.