ALES/1 ne zaman, kaç dakika? ALES sınav tarihi ve süresi: 2025 ALES takvimi ÖSYM
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) ÖSYM tarafından uygulanıyor. Yılda üç defa uygulanan ALES'in ilki için başvurular şubat ayında alınmıştı. ALES/1 sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
ÖSYM tarafından ALES süreci yürütülüyor. Yılın birinci ALES'i için başvurular 19-26 Şubat tarihlerinde alınmıştı. Sınav için bekleyiş başladı. Adaylar ALES/1 kaç dakika sürecek merakla araştırıyor. İşte, ALES sınavına dair detaylar...