ALES/1 ne zaman, kaç dakika? ALES sınav tarihi ve süresi: 2025 ALES takvimi ÖSYM

ALES/1 NE ZAMAN, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

ALES 1 sınavı 13 Nisan günü saat 10:15'te uygulanacak. Sınavda 100 soru sorulacak ve adaylara sorular için 150 dakika süre verilecek. Adaylar sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunundan ayrılamazlar.



Adayların sınav giriş belgeleri, sınavdan yaklaşık 10 gün önce kadar ÖSYM'den yayımlanıyor.



ALES/1 sonuçları 2 Mayıs'ta duyurulacak.