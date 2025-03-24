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ALES/1 ne zaman, kaç dakika? ALES sınav tarihi ve süresi: 2025 ALES takvimi ÖSYM

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) ÖSYM tarafından uygulanıyor. Yılda üç defa uygulanan ALES'in ilki için başvurular şubat ayında alınmıştı. ALES/1 sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ALES/1 ne zaman, kaç dakika? ALES sınav tarihi ve süresi: 2025 ALES takvimi ÖSYM - 1

ÖSYM tarafından ALES süreci yürütülüyor. Yılın birinci ALES'i için başvurular 19-26 Şubat tarihlerinde alınmıştı. Sınav için bekleyiş başladı. Adaylar ALES/1 kaç dakika sürecek merakla araştırıyor. İşte, ALES sınavına dair detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

ALES/1 ne zaman, kaç dakika? ALES sınav tarihi ve süresi: 2025 ALES takvimi ÖSYM - 2

ALES/1 NE ZAMAN, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

ALES 1 sınavı 13 Nisan günü saat 10:15'te uygulanacak. Sınavda 100 soru sorulacak ve adaylara sorular için 150 dakika süre verilecek. Adaylar sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunundan ayrılamazlar.

Adayların sınav giriş belgeleri, sınavdan yaklaşık 10 gün önce kadar ÖSYM'den yayımlanıyor.

ALES/1 sonuçları 2 Mayıs'ta duyurulacak.

ALES/1 ne zaman, kaç dakika? ALES sınav tarihi ve süresi: 2025 ALES takvimi ÖSYM - 3

ALES/2 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

Yılın ikinci ALES uygulaması için başvurular 13-21 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 6 Temmuz'da olacak, sonuçlar 25 Temmuz'da açıklanacak.

ALES/1 ne zaman, kaç dakika? ALES sınav tarihi ve süresi: 2025 ALES takvimi ÖSYM - 4

ALES/3 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

ALES 3 başvuruları ÖSYM üzerinden 7-14 Ekim tarihlerinde alınacak. Sınav uygulaması da 23 Kasım'da olacak. Sonuçlar 12 Aralık'ta ilan edilecek.

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