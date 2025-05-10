ALES/2 başvuru ve sınav tarihi: ALES 2 sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) yılda üç kez düzenleniyor. Yükseköğretim mezuniyeti ardından akademik kariyer amacı ile uygulanan ALES, ÖSYM tarafından düzenleniyor. ALES/2 başvuru ve sınav tarihi, adayların gündeminde. ALES ne zaman?

ALES/2 başvuru ve sınav tarihi: ALES 2 sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? - 1

ALES uygulaması için bir lisans programından mezun olabilecek durumda veya mezun olmak gerekiyor. Lisansüstü eğitim için kullanılan ALES'te sözel ve sayısal iki bölüm yer alıyor. ALES/1 sınavını kaçıran adaylar ALES/2 başvuru tarihini bekliyor. İşte, ALES/2 takvimi...

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ALES/2 başvuru ve sınav tarihi: ALES 2 sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? - 2

ALES/2 BAŞVURUSU

ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihlerinde ösym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Geç başvurular ise 29 Mayıs'ta gerçekleşecek.

ALES/2 başvuru ve sınav tarihi: ALES 2 sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? - 3

ALES/2 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavının ikincisi bu sene 6 Temmuz'da uygulanacak.

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. 100 sorunun yer aldığı sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

ALES/2 başvuru ve sınav tarihi: ALES 2 sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? - 4

ALES sınav giriş belgesi ise ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden erişime sunulacak.

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