ALES/2 başvuru ve sınav tarihi: ALES 2 sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) yılda üç kez düzenleniyor. Yükseköğretim mezuniyeti ardından akademik kariyer amacı ile uygulanan ALES, ÖSYM tarafından düzenleniyor. ALES/2 başvuru ve sınav tarihi, adayların gündeminde. ALES ne zaman?
ALES uygulaması için bir lisans programından mezun olabilecek durumda veya mezun olmak gerekiyor. Lisansüstü eğitim için kullanılan ALES'te sözel ve sayısal iki bölüm yer alıyor. ALES/1 sınavını kaçıran adaylar ALES/2 başvuru tarihini bekliyor. İşte, ALES/2 takvimi...