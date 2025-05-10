ALES/2 başvuru ve sınav tarihi: ALES 2 sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ALES uygulaması için bir lisans programından mezun olabilecek durumda veya mezun olmak gerekiyor. Lisansüstü eğitim için kullanılan ALES'te sözel ve sayısal iki bölüm yer alıyor. ALES/1 sınavını kaçıran adaylar ALES/2 başvuru tarihini bekliyor. İşte, ALES/2 takvimi...