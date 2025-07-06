ALES/2 kaç dakika? ALES puanı kaç yıl geçerli? ALES'te kalem ve silgi veriliyor mu?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ikinci sınavı ÖSYM tarafından düzenleniyor. Yılda 3 defa yapılan ALES ile akademik kariyer planlaması yapılabiliyor. Nisan'daki ilk sınav ardından ALES/2 uygulaması da 6 Temmuz'da. Peki, ALES puanı kaç yıl geçerli? ALES sınav süreci kaç dakika? İşte, ALES'e dair detaylar...
ÖSYM tarafından uygulanan sınavlardan olan ALES'in ikincisi 6 Temmuz'da gerçekleşiyor. Sınavda adaylar sayısal ve sözel olmak üzere 100 sorudan oluşuyor. Testler adayın; sayısal ve sözel, mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yöneliktir. İşte, ALES sınav sürelerine dair detaylar...