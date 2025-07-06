ALES/2 kaç dakika? ALES puanı kaç yıl geçerli? ALES'te kalem ve silgi veriliyor mu?

ALES 2 KAÇ DAKİKA?

ALES sınavı 100 sorudan oluşuyor ve 150 dakika sürüyor. Yani sınav toplamda 2,5 saattir. 50 sözel, 50 sayısal soru bulunuyor.



Sınav 10.15'te başlıyor ve 12:45'te son buluyor.



Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa sınav salonundan çıkmaları yasak.