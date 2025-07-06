ALES/2 kaç dakika? ALES puanı kaç yıl geçerli? ALES'te kalem ve silgi veriliyor mu?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ikinci sınavı ÖSYM tarafından düzenleniyor. Yılda 3 defa yapılan ALES ile akademik kariyer planlaması yapılabiliyor. Nisan'daki ilk sınav ardından ALES/2 uygulaması da 6 Temmuz'da. Peki, ALES puanı kaç yıl geçerli? ALES sınav süreci kaç dakika? İşte, ALES'e dair detaylar...

ALES/2 kaç dakika? ALES puanı kaç yıl geçerli? ALES'te kalem ve silgi veriliyor mu? - 1

ÖSYM tarafından uygulanan sınavlardan olan ALES'in ikincisi 6 Temmuz'da gerçekleşiyor. Sınavda adaylar sayısal ve sözel olmak üzere 100 sorudan oluşuyor. Testler adayın; sayısal ve sözel, mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yöneliktir. İşte, ALES sınav sürelerine dair detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

ALES/2 kaç dakika? ALES puanı kaç yıl geçerli? ALES'te kalem ve silgi veriliyor mu? - 2

ALES 2 KAÇ DAKİKA?

ALES sınavı 100 sorudan oluşuyor ve 150 dakika sürüyor. Yani sınav toplamda 2,5 saattir. 50 sözel, 50 sayısal soru bulunuyor.

Sınav 10.15'te başlıyor ve 12:45'te son buluyor.

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa sınav salonundan çıkmaları yasak.

ALES/2 kaç dakika? ALES puanı kaç yıl geçerli? ALES'te kalem ve silgi veriliyor mu? - 3

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Akademik keriyer hedefi olan adayların katıldığı ALES'in puanı açıklandıktan sonraki 5 yıl boyunca geçerlidir.

ALES/2 kaç dakika? ALES puanı kaç yıl geçerli? ALES'te kalem ve silgi veriliyor mu? - 4

ALES'TE KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet
duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ve peçete ÖSYM tarafından sağlanıyor. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

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