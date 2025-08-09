ALES/3 ne zaman, başvuruları başladı mı? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav takvimi

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ sonuç sayfasından ilan edilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak görüntüleyebilecekler.