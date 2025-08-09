ALES/3 ne zaman, başvuruları başladı mı? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav takvimi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yılda üç defa düzenleniyor ve elde edilen puanlar 5 yıl geçerli oluyor. ALES /3 sınav başvuruları da ekim ayında başlayacak. Adaylar ALES sınav tarihi kadar soru sayısı ve süresini de araştırıyor. Peki, ALES ne zaman, kaç dakika sürüyor?

2025 yılının son ALES uygulaması ekim ayında olacak. Akademik kariyer planı olanlar ÖSYM takviminden ALES'e dair detayları sorguluyor. ALES/3 başvuruları 7 Ekim'de alınmaya başlayacak. İşte, ALES tarihi...

ALES/3 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

ÖSYM tarafından 2025 ALES/3 başvuruları 7-14 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 23 Kasım'da düzenlenecek.

Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve toplam 150 dakika yani 2,5 saat süre verilecek. ALES saat 10:15'te başlayacak.

Başvuru ücreti ise 850 TL olacak.

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ sonuç sayfasından ilan edilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak görüntüleyebilecekler.

