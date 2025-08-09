ALES/3 ne zaman, başvuruları başladı mı? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav takvimi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yılda üç defa düzenleniyor ve elde edilen puanlar 5 yıl geçerli oluyor. ALES /3 sınav başvuruları da ekim ayında başlayacak. Adaylar ALES sınav tarihi kadar soru sayısı ve süresini de araştırıyor. Peki, ALES ne zaman, kaç dakika sürüyor?
2025 yılının son ALES uygulaması ekim ayında olacak. Akademik kariyer planı olanlar ÖSYM takviminden ALES'e dair detayları sorguluyor. ALES/3 başvuruları 7 Ekim'de alınmaya başlayacak. İşte, ALES tarihi...