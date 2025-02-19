ALES başvuruları 2025 başladı: ALES başvuru kılavuzu yayımlandı | (ALES başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır)
ALES başvuruları son dakika başladı. ÖSYM’den yapılan açıklamada sınav başvurularının 19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacağı aktarılırken müracaat işlemleri, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir. 2025 yılında ALES başvuru (sınav) ücreti 750 TL olarak belirlendi. İşte, ALES başvuru ekranı ve diğer detaylar…
ALES başvuru işlemleri, kılavuzun açıklanamsıyla başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ALES oturumları bir yılda toplam üç kez düzenleniyor. ALES sınavı hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ise başvuru takvimine odaklandı. Sınava katılacak öğrenciler, başvuru ücretini ÖSYM e-Ödemeler bölümünden yatırılabiliyor. Ayrıca anlaşmalı bankalar üzerinden de ALES başvuru ücreti ödemesi yapılabilecek. Başvuru tarihlerini kaçıran veya sınav ücretini yatırmayan adaylar ise geç başvuru gününde işlem yapabilecek Peki ALES başvurusu 2025 nasıl yapılır? İşte, ÖSYM tarafından yapılan açıklama...