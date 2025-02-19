ALES başvuruları 2025 başladı: ALES başvuru kılavuzu yayımlandı | (ALES başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır)

ALES başvuruları son dakika başladı. ÖSYM’den yapılan açıklamada sınav başvurularının 19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacağı aktarılırken müracaat işlemleri, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir. 2025 yılında ALES başvuru (sınav) ücreti 750 TL olarak belirlendi. İşte, ALES başvuru ekranı ve diğer detaylar…

ALES başvuruları 2025 başladı: ALES başvuru kılavuzu yayımlandı | (ALES başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır) - 1

ALES başvuru işlemleri, kılavuzun açıklanamsıyla başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ALES oturumları bir yılda toplam üç kez düzenleniyor. ALES sınavı hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ise başvuru takvimine odaklandı. Sınava katılacak öğrenciler, başvuru ücretini ÖSYM e-Ödemeler bölümünden yatırılabiliyor. Ayrıca anlaşmalı bankalar üzerinden de ALES başvuru ücreti ödemesi yapılabilecek. Başvuru tarihlerini kaçıran veya sınav ücretini yatırmayan adaylar ise geç başvuru gününde işlem yapabilecek Peki ALES başvurusu 2025 nasıl yapılır? İşte, ÖSYM tarafından yapılan açıklama...

TÜRKİYE HABERLERİ

ALES başvuruları 2025 başladı: ALES başvuru kılavuzu yayımlandı | (ALES başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır) - 2

ALES 2025 BAŞVURU İŞLEMLERİ BAŞLADI 

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1), 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 19 Şubat 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-ALES/1 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ALES başvuruları 2025 başladı: ALES başvuru kılavuzu yayımlandı | (ALES başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır) - 3

ALES BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 13 Nisan 2025 tarihinde yapılacak ALES sınavı başvuruları 19 Şubat Çarşamba günü başlayacak. 

ALES başvuruları 2025 başladı: ALES başvuru kılavuzu yayımlandı | (ALES başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır) - 4

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanacak kılavuz sonrasında güncel ALES başvuru ücreti belli oldu. ALES başvuru ücreti, 750 TL olarak belirlendi. 

ALES başvuruları 2025 başladı: ALES başvuru kılavuzu yayımlandı | (ALES başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır) - 5

ALES YILDA ÜÇ KEZ DÜZENLENİYOR

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi sınavları bir yılda toplam üç kez düzenleniyor. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre ilk ALES sınavı 13 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. İşte, başvuru ve sınav takvimi;

ALES/1 başvuru tarihleri 19-26 Şubat 2025 - Sınav tarihi: 13 Nisan 2025

ALES/2 başvuru tarihleri 13-21 Mayıs 2025 - Sınav tarihi: 6 Temmuz 2025

ALES/3 başvuru tarihleri 7-14 Ekim 2025 - Sınav tarihi 23 Kasım 2025

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