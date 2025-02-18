ALES başvuruları 2025 ne zaman başlıyor? ALES başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ALES oturumları bir yılda toplam üç kez düzenleniyor. ALES sınavı hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ise başvuru takvimine odaklandı. Sınava katılacak öğrenciler, başvuru ücretini ÖSYM e-Ödemeler bölümünden yatırılabiliyor. Ayrıca anlaşmalı bankalar üzerinden de ALES başvuru ücreti ödemesi yapılabilecek. Başvuru tarihlerini kaçıran veya sınav ücretini yatırmayan adaylar ise geç başvuru gününde işlem yapabilecek. Peki ALES başvuruları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, ÖSYM tarafından paylaşılan takvim…