ALES başvuruları 2025 ne zaman başlıyor? ALES başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru ücreti ne kadar?

ALES başvuruları için geri sayım başladı. Akademik kariyer planlaması yapan, lisans mezunu adaylar yılın ilk ALES oturumuna 13 Nisan tarihinde katılacak. ALES başvuru tarihleri belli olurken gözler kılavuza çevrildi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları ais.osym.gov.tr adresinden belirlenen tarihlerde yapılacak. ALES başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınavlara katılamayacak. ALES başvuru işlemleri internet üzerinden veya ÖSYM merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Peki 2025 ALES başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, başvuru tarihlerine ilişkin detaylar…

ALES başvuruları 2025 ne zaman başlıyor? ALES başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru ücreti ne kadar? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ALES oturumları bir yılda toplam üç kez düzenleniyor. ALES sınavı hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ise başvuru takvimine odaklandı. Sınava katılacak öğrenciler, başvuru ücretini ÖSYM e-Ödemeler bölümünden yatırılabiliyor. Ayrıca anlaşmalı bankalar üzerinden de ALES başvuru ücreti ödemesi yapılabilecek. Başvuru tarihlerini kaçıran veya sınav ücretini yatırmayan adaylar ise geç başvuru gününde işlem yapabilecek. Peki ALES başvuruları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, ÖSYM tarafından paylaşılan takvim…

TÜRKİYE HABERLERİ

ALES başvuruları 2025 ne zaman başlıyor? ALES başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru ücreti ne kadar? - 2

ALES BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 13 Nisan 2025 tarihinde yapılacak ALES sınavı başvuruları 19 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Başvuru ekranı adaylar için 26 Şubat tarihine kadar açık olacak.

ALES başvuruları 2025 ne zaman başlıyor? ALES başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru ücreti ne kadar? - 3

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanacak kılavuz sonrasında güncel ALES başvuru ücreti belli olacak. Geçtiğimiz yıl başvuru ücreti 490 TL olarak belirlenmişti. Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. ALES başvuru kılavuzu, başvurular başladıktan sonra ÖSYM’nin resmi internet sitesinde olacak.

ALES başvuruları 2025 ne zaman başlıyor? ALES başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru ücreti ne kadar? - 4

ALES YILDA ÜÇ KEZ DÜZENLENİYOR

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi sınavları bir yılda toplam üç kez düzenleniyor. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre ilk ALES sınavı 13 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. İşte, başvuru ve sınav takvimi;

ALES/1 başvuru tarihleri 19-26 Şubat 2025 - Sınav tarihi: 13 Nisan 2025

ALES/2 başvuru tarihleri 13-21 Mayıs 2025 - Sınav tarihi: 6 Temmuz 2025

ALES/3 başvuru tarihleri 7-14 Ekim 2025 - Sınav tarihi 23 Kasım 2025

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