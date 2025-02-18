ALES başvuruları 2025 ne zaman başlıyor? ALES başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru ücreti ne kadar?
ALES başvuruları için geri sayım başladı. Akademik kariyer planlaması yapan, lisans mezunu adaylar yılın ilk ALES oturumuna 13 Nisan tarihinde katılacak. ALES başvuru tarihleri belli olurken gözler kılavuza çevrildi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları ais.osym.gov.tr adresinden belirlenen tarihlerde yapılacak. ALES başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınavlara katılamayacak. ALES başvuru işlemleri internet üzerinden veya ÖSYM merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Peki 2025 ALES başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, başvuru tarihlerine ilişkin detaylar…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ALES oturumları bir yılda toplam üç kez düzenleniyor. ALES sınavı hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ise başvuru takvimine odaklandı. Sınava katılacak öğrenciler, başvuru ücretini ÖSYM e-Ödemeler bölümünden yatırılabiliyor. Ayrıca anlaşmalı bankalar üzerinden de ALES başvuru ücreti ödemesi yapılabilecek. Başvuru tarihlerini kaçıran veya sınav ücretini yatırmayan adaylar ise geç başvuru gününde işlem yapabilecek. Peki ALES başvuruları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, ÖSYM tarafından paylaşılan takvim…