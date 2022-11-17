ALES saat kaçta başlayacak? Sınav saati ve süresi hakkında bilgiler

ALES SAAT KAÇTA?

ALES, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacak. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacak.