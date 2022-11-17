ALES saat kaçta başlayacak? Sınav saati ve süresi hakkında bilgiler

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2022-ALES/3 önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınav tarihine kısa bir süre kalması nedeniyle ALES sınavının başlayacağı saat bilgisi de bir kez daha merak konusu oldu. Peki, ALES saat kaçta başlayacak? İşte ALES saati ve süresi hakkında bilgiler..

ALES saat kaçta başlayacak? Sınav saati ve süresi hakkında bilgiler - 1

Adayların ALES sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. Sınav giriş belgelerinin paylaşılmasıyla birlikte ALES saat bilgisi de bir kez daha gündeme geldi.

ALES saat kaçta başlayacak? Sınav saati ve süresi hakkında bilgiler - 2

ALES SAAT KAÇTA?

ALES, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacak. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacak.

ALES saat kaçta başlayacak? Sınav saati ve süresi hakkında bilgiler - 3

ALES KAÇ DAKİKA?

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaK.

ALES saat kaçta başlayacak? Sınav saati ve süresi hakkında bilgiler - 4

ALES GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi için ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor. Açılan sayfadan sınav giriş belgesi indirebilirsiniz.

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