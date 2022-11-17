ALES saat kaçta başlayacak? Sınav saati ve süresi hakkında bilgiler

Adayların ALES sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. Sınav giriş belgelerinin paylaşılmasıyla birlikte ALES saat bilgisi de bir kez daha gündeme geldi.
ALES, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacak. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacak.
Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaK.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi için ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor. Açılan sayfadan sınav giriş belgesi indirebilirsiniz.