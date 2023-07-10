ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2023 ALES/2 oturumu için geri sayım
Akademik kariyer hedefleyenler için ALES başvuru süreci devam ediyor. Adaylar, 20 Ağustos'ta yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek. Henüz başvuru yapmayan adaylar da belirlenen son tarihi öğrenmek istiyor. Peki, ALES sınavı ne zaman yapılacak?
2023-ALES/2 başvuruları için bugün son gün. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) başvuruları başladığını ilan etmişti. Tüm gözler şimdi başvuruların bitişi ve ardından sınavda. İşte, 2023 ALES/2 başvuru takvimi...