ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2023 ALES/2 oturumu için geri sayım

2023-ALES/2 başvuruları için bugün son gün. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) başvuruları başladığını ilan etmişti. Tüm gözler şimdi başvuruların bitişi ve ardından sınavda. İşte, 2023 ALES/2 başvuru takvimi...