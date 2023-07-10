ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2023 ALES/2 oturumu için geri sayım

Akademik kariyer hedefleyenler için ALES başvuru süreci devam ediyor. Adaylar, 20 Ağustos'ta yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek. Henüz başvuru yapmayan adaylar da belirlenen son tarihi öğrenmek istiyor. Peki, ALES sınavı ne zaman yapılacak?

ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2023 ALES/2 oturumu için geri sayım - 1

2023-ALES/2 başvuruları için bugün son gün. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) başvuruları başladığını ilan etmişti. Tüm gözler şimdi başvuruların bitişi ve ardından sınavda. İşte, 2023 ALES/2 başvuru takvimi...

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ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2023 ALES/2 oturumu için geri sayım - 2

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 10 Temmuz'a kadar sınava başvurabilecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2023 ALES/2 oturumu için geri sayım - 3

ALES NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takvimine göre, bu yılın ikinci ALES sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

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