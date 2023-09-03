ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/2 sonucu için tarih verdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos'ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/2) sonuçları için geri sayım sürüyor. Takvime göre, ALES/2 sonucu eylül ayında ilan edilecek. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/2 sonucu için tarih verdi - 1

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2023-ALES/2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi.  Sınava katılım sağlayan adaylar sonuç tarihini merak ediyor.

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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/2 sonucu için tarih verdi - 2

ALES/2 SONUÇ TARİHİ

ÖSYM 2023 sınav takvimiyle ALES sonucu için tarih verilmişti. Sınav sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/2 sonucu için tarih verdi - 3

5 YIL GEÇERLİ OLACAK

ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/2 sonucu için tarih verdi - 4

ALES SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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