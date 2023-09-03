ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/2 sonucu için tarih verdi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos'ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/2) sonuçları için geri sayım sürüyor. Takvime göre, ALES/2 sonucu eylül ayında ilan edilecek. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2023-ALES/2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuç tarihini merak ediyor.