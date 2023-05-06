ALES sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre ALES sonuç tarihi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 16 Nisan 2023 Pazar günü tamamlandı. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 16 Nisan tarihinde gerçekleşti.
ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayımlanan takvimde 2023 ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Yayınlanan duyuruya göre; ALES sınav sonuçlar 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü ilan edilecek.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.