ALES sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre ALES sonuç tarihi

Mayıs ayının ilk günlerinde gündeme gelen konulardan biri de ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuçları oldu. Nisan ayının ortasında yapılan ALES'in sonuçları mayıs ayında ilan edilecek. Peki, ALES sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre ALES sonuç tarihi

ALES sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre ALES sonuç tarihi - 1

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 16 Nisan 2023 Pazar günü tamamlandı. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 16 Nisan tarihinde gerçekleşti.

TÜRKİYE HABERLERİ

ALES sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre ALES sonuç tarihi - 2

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayımlanan takvimde 2023 ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

ALES sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre ALES sonuç tarihi - 3

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yayınlanan duyuruya göre; ALES sınav sonuçlar 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü ilan edilecek.

ALES sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre ALES sonuç tarihi - 4

ALES SONUÇ SORGULAMA HAKKINDA

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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