Alev alan binanın penceresinden atlayarak kurtuldular

Başka bir mahalle sakini de, "O binada kimse yaşamıyor. Uzun zamandır boş. Bu alt katta sokakta kalanlar kalıyordu. Arada bir geliyorlardı. Birkaç sefer aradık polisleri, alıp götürdüler. Galiba içeride yatıyorlardı. Ya sigara içtiler ya da ateş yaktılar" diye konuştu.