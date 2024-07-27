Alev savaşçılarına hava araçlarıyla destek
Birinci derecede yangınlara hassas illerin başında gelen Antalya'da, uçak ve helikopterler, orman yangınlarına hızlı müdahale edilmesinde ve alevlerin kısa sürede söndürülmesinde etkin rol oynuyor.
Orman yangınlarının söndürülmesinde hava araçları etkin rol oynuyor. Yangın sezonu öncesi sayıları artırılan uçak ve helikopterler, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde olası yangınlara anında müdahale ediyor.
Yaklaşık 1 milyon 200 bin hektarla yüzölçümünün yüzde 57'si ormanlık alana sahip ve birinci derecede yangınlara hassas illerin başında gelen Antalya'da, 6 uçak ve 10 helikopter, olası yangınlar için hazır bekletiliyor.