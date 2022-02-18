Alevler 90 yaşındaki kadının hem evini hem anılarını aldı

Muzır, tekrar kendi evinde kalmak istediğini dile getirerek, "Devlet ne verirse onu isterim. Elin yanında ne kadar yatayım. Kız benimse güvey de benim değil ya. Evimi istemem mi hiç? Gücüm yetmiyor, elim tutmuyor. Kolumdan, bacağımdan bir iş yapamıyorum" diye konuştu.