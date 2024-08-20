Alevler köyü sardı, sabah 04.00’te can havliyle kaçtılar: “Resmen cehennemi yaşadık, mucize eseri kurtulduk”
Bolu’nun Göynük ilçesinde 72 saatte kontrol altına alınabilen orman yangını, bölge halkına korku dolu anlar yaşattı. Alevlerin tehdit ettiği köyde yaşayanlar yaşadıklarını anlattı. Ayvatlar Mahallesi sakinlerinden Ayşe Kapanöz, “Çok korktuk, bağırdık, ağlaştık. Sesim falan kısıldı, rahatsızlandım. Resmen cehennemi yaşadık, mucize eseri de kurtulduk.” dedi.
Bolu’nun Göynük ilçesinde orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen köy ve mahalle sakinleri, yangın dolayısıyla yaşadıkları korkuyu anlattı.