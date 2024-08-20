Alevler köyü sardı, sabah 04.00’te can havliyle kaçtılar: “Resmen cehennemi yaşadık, mucize eseri kurtulduk”

“CEHENNEMİ YAŞADIK”

Ayvatlar Mahallesi sakinlerinden 48 yaşındaki Ayşe Kapanöz, saat 04.00’te uyandığında yangının yaşadıkları bölgeye yaklaştığı haberini aldığını belirterek, “Çok korktuk, bağırdık, ağlaştık. Sesim falan kısıldı, rahatsızlandım. Resmen cehennemi yaşadık, mucize eseri de kurtulduk.” dedi.

Alevlerin çok yakına kadar geldiğini, bu nedenle köyü boşalttıklarını aktaran Kapanöz, “Mecburen ana yola kadar çıktık. Oradan köye baktığımızda resmen cehennemdi, yanardağ gibiydi. Çok kötüydü. Yakın köyde yaşayan bir akrabamızın evinde kaldık 2 gece, şimdi tekrar geri geldik, yerleştik.” ifadelerini kullandı.

Karagöz, yangınla mücadele eden ekiplere çok teşekkür ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:

“Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna arazözler geldi. Antalya, Hatay, Rize, Kayseri, Sivas... Her yerden geldiler, Allah razı olsun. Allah devletimizin ayağına taş değdirmesin.”