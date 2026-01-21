Alevlere teslim olan minibüsünü izlerken kalbine yenik düştü
21.01.2026 15:58
Son Güncelleme: 21.01.2026 15:59
İHA
Kastamonu'da ısıtmak için altında ateş yakılan minibüs alevlere teslim oldu. Minibüsünün yandığını gören adam, o anlarda kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.
Kastamonu'da soğuk hava nedeniyle altında ateş yaktığı minibüsü alevlere teslim olan adam, kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.
Olay, İhsangazi ilçesi Haydarlar köyünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Küçükzengin soğuk hava sebebiyle yakıt sistemi donan minibüsünü ısıtmak için altında ateş yaktı.
Bir süre sonra altında yakılan ateşin sıçraması neticesinde minibüs alevlere teslim oldu.
Minibüste çıkan yangın, evin garaj kısmına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve köylülerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Köyde ikamet eden vatandaşlar ise traktörleriyle yanan minibüsü ve garajda park halindeki otomobili çekerek kurtarmaya çalıştı.
YANGIN SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Yangın sırasında Mustafa Küçükzengin, fenalaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası köye sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Küçükzengin, İhsangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Küçükgezgin, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi.