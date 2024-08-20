Alevlerle boğuşan Ege’den çarpıcı fotoğraf kareleri: Bir mahalle tamamen küle döndü

Türkiye geçen hafta orman yangınlarıyla mücadele etti. İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak’taki yangınlar geniş bir alanda etkili oldu. İzmir’de alevler yerleşim yerlerine ulaştı. Kent merkezi duman altında kaldı. Manisa’da alevlerin ulaştığı Karayakup Mahallesi tamamen yandı. Yangınlardan geriye çarpıcı fotoğraf kareleri kaldı…

Alevlerle boğuşan Ege’den çarpıcı fotoğraf kareleri: Bir mahalle tamamen küle döndü - 1

İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak’ta ekiplerin aralıksız mücadele ettiği orman yangınları sonrası yeşil alanlar yerini gri renge bıraktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Alevlerle boğuşan Ege’den çarpıcı fotoğraf kareleri: Bir mahalle tamamen küle döndü - 2

Ege’nin yeşil dağları ve ovaları, 13 Ağustos’tan itibaren yangınlardan dolayı kara dumanlarla kaplandı.

Alevlerle boğuşan Ege’den çarpıcı fotoğraf kareleri: Bir mahalle tamamen küle döndü - 3

Yangınların ilk anından itibaren başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere birçok kurum seferber oldu.

Alevlerle boğuşan Ege’den çarpıcı fotoğraf kareleri: Bir mahalle tamamen küle döndü - 4

Ekipler yangınları söndürmek, insanları, doğadaki canlıları ve yeşili korumak için alevlerle adeta göğüs göğüse mücadele etti.

Alevlerle boğuşan Ege’den çarpıcı fotoğraf kareleri: Bir mahalle tamamen küle döndü - 5

Yangınlar nedeniyle büyüleyici güzelliğe sahip yeşil alanlar, kara ve gri renge dönüştü.

Alevlerle boğuşan Ege’den çarpıcı fotoğraf kareleri: Bir mahalle tamamen küle döndü - 6

İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak’ta ormanların yanı sıra kiminin yıllarca emek verdiği zeytin ve incir ağaçları kiminin de evi ya da mahsulü yandı.

Bazı hayvanların da telef olduğu yangınlarda 142 yapı zarar gördü.
Alevlerle boğuşan Ege’den çarpıcı fotoğraf kareleri: Bir mahalle tamamen küle döndü - 7

İZMİR DUMAN ALTINDA KALDI

İzmir’de Karşıyaka Yamanlar yangınında neredeyse tüm şehir duman altında kaldı.

Yeşil alanların yanı sıra 16 ev yandı.

Hızla büyüyen alevler Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayıldı.

Cansiperane verilen mücadeleden 3 gün sonra yangın kontrol altına alındı.

Alevlerle boğuşan Ege’den çarpıcı fotoğraf kareleri: Bir mahalle tamamen küle döndü - 8

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos’ta başlayan, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangını ise 5 gün sürdü.

Arazinin sarp ve engebeli olması, ekiplerin mücadelesini güçleştirdi.

Alevlerle boğuşan Ege’den çarpıcı fotoğraf kareleri: Bir mahalle tamamen küle döndü - 9

Geniş bir alanda etkili olan yangında kızılçam ormanının yanı sıra zeytin, badem, ceviz ve kiraz gibi meyve bahçeleri de zarar gördü.

Kimi vatandaşlar emek verdiği ağaçlarının yanışını gözyaşlarıyla izledi.

Alevlerle boğuşan Ege’den çarpıcı fotoğraf kareleri: Bir mahalle tamamen küle döndü - 10

Alevlerin ulaştığı Karayakup Mahallesi tamamen yandı.

Bölgedeki 1440 vatandaş ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar tahliye edildi.
Alevlerle boğuşan Ege’den çarpıcı fotoğraf kareleri: Bir mahalle tamamen küle döndü - 11

YEŞİL YOLDA ALEVLERLE MÜCADELE

Aydın’dan Muğla’ya gitmek isteyenlerin, yolu uzatmasına rağmen tercih ettikleri eşsiz doğasından dolayı Yeşil Yol olarak bilinen Bozdoğan-Kavaklıdere karayolu da alevlerle mücadelenin başka bir adresi oldu.

Alevlerle boğuşan Ege’den çarpıcı fotoğraf kareleri: Bir mahalle tamamen küle döndü - 12

Bölgede 16 Ağustos’ta başlayan yangın 19 Ağustos’ta büyük oranda kontrol altına alındı.

Yangından dolayı bölgede bazı evler yandı, hayvanlar telef oldu.
Alevlerle boğuşan Ege’den çarpıcı fotoğraf kareleri: Bir mahalle tamamen küle döndü - 13

Burada da yeşil renkler yerini griye bıraktı.

Uşak’ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.
Alevlerle boğuşan Ege’den çarpıcı fotoğraf kareleri: Bir mahalle tamamen küle döndü - 14

Yangında meşelik ve çam ağaçlarının olduğu alanlar yandı.

Alevlerle boğuşan Ege’den çarpıcı fotoğraf kareleri: Bir mahalle tamamen küle döndü - 15

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine ulaşan yangında ormanlık alanlar zarar gördü.
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