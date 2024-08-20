Alevlerle boğuşan Ege’den çarpıcı fotoğraf kareleri: Bir mahalle tamamen küle döndü
Türkiye geçen hafta orman yangınlarıyla mücadele etti. İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak’taki yangınlar geniş bir alanda etkili oldu. İzmir’de alevler yerleşim yerlerine ulaştı. Kent merkezi duman altında kaldı. Manisa’da alevlerin ulaştığı Karayakup Mahallesi tamamen yandı. Yangınlardan geriye çarpıcı fotoğraf kareleri kaldı…
İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak’ta ekiplerin aralıksız mücadele ettiği orman yangınları sonrası yeşil alanlar yerini gri renge bıraktı.