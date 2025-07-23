Alevlerle mücadele 4'üncü gününde
Türkiye aşırı sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Sakarya'da başlayıp Bilecik'e ilerleyen yangın, tahliye edilen Kazancı köyüne ulaştı. Eskişehir Seyitgazi, Karabük ve İzmir Urla'da da alevlerle mücadele sürüyor.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde pazar akşamı başlayan ve Bilecik'in Osmaneli ilçesine ulaşan orman yangını sürüyor.
Dün sabah saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınan yangında alevler yeniden büyüdü.
Yangın tedbir amaçlı tahliye edilen dört mahalleden Kazancı'ya ulaştı.