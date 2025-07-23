Alevlerle mücadele 4'üncü gününde

"54 YANGINDAN 51'İ KONTROL ALTINDA"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Bilecik'te devam eden orman yangınına yönelik sahada inceleme yaptı.

Yangınlarla ilgili son durumu paylaşan Bakan Yumaklı "Ekiplerimiz, bugün ülke genelinde 22'si ormanlık alan, 32'si de orman dışı alan olmak üzere 54 yangınla mücadele etti. Bunlardan 51'i kontrol altına alındı." dedi.

Dün (salı) başlayan ve devam eden 3 yangınla da devam ettiğini vurgulayan Yumaklı şöyle devam etti: "Bunlardan biri Eskişehir Seyitgazi, ikincisi Karabük merkeze yakın Çukurca ya da oraya yakın bir yerleşim birimi, bir de İzmir Urla'da devam eden yangınlar. Arkadaşlarımızın en son bize verdiği rapor, enerjilerinin düşürüldüğü ve gece boyu müdahalelerle birlikte inşallah yarın itibarıyla güzel haberler vereceği yönünde."