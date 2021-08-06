Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları

Türkiye, 28 Temmuz'dan bu yana birçok ilde çıkan 200'ü aşkın yangınla mücadele ediyor. Bunlardan çoğu kontrol altına alınırken, yangınların sürdüğü bölgelerde müdahale sürüyor. İtfaiye ekipleri on gündür yangın bölgelerinde gece gündüz demeden alevlerle savaşıyor. İşte yangınla mücadelenin isimsiz kahramanları...

İHA - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı - DHA 06.08.2021 - 15:57

Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 1
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 2
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 3
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 4
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 5
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 6
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 7
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 8
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 9
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 10
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 11
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 12
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 13
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 14
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 15
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 16
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 17
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 18
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 19
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 20
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 21
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 22
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 23
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 24
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 25
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 26
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 27
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 28
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 29
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 30
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 31
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 32
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 33
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 34
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 35
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 36
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 37
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 38
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 39
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 40
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 41
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 42
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 43
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 44
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 45
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 46
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 47
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 48
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 49
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 50
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 51
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 52
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 53
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 54
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 55
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 56
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 57
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 58
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 59
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 60
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 61
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 62
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 63
Alevlerle mücadelenin isimsiz kahramanları - 64

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