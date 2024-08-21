Alevler tüm köyü sardı, köylüler asırlık ağacı korumak için seferber oldu

Çam ağacının kendileri için çok önemli olduğunundan bahseden Çopur, “Eskiden biz burada bayram kutlarken gölgesinde 200-300 kişi oturabiliyordu. Büyük bir alan. Masaları kurup ağacın altında bayram yapıyorduk. Bu çam ağacının kurtarılması bizim için çok iyi oldu. Ağacımızın koruma altına alınmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Muhtar Çopur, yangın söndürme çalışmalarında yer alanlara teşekkür etti.