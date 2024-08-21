Alevler tüm köyü sardı, köylüler asırlık ağacı korumak için seferber oldu
Bolu’nun Göynük ilçesinde 72 saatte kontrol altına alınabilen yangın sırasında bölge halkı, 300 yıllık olduğu değerlendirilen asırlık ağacı yanmaktan korumak için seferber oldu. Köy muhtarı Mustafa Çopur, alevlerin 2 saat içinde köyün tepelerine ulaştığını belirterek, “Köper Mahallesi'nde bulunan takribi 300 yıllık çam ağacını kurtarmak için geldik. Kenarlarına müdahale ettik.” dedi.
Bolu’nun Göynük ilçesinde çıkan ve yaklaşık 72 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında, 300 yıllık olduğu değerlendirilen çam ağacı köylülerin aldığı önlemle yanmaktan kurtarıldı.