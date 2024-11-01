Aleyna’nın ölümünde karar onandı: “Genç kadını ölüme sürükledi”
Iğdır’da “Ölümümden Gökhan Argın sorumludur.” notu bırakarak yaşamına son vere 18 yaşındaki Aleyna Ağgül’ün ölümüne ilişkin davada müebbet hapse çarptırılan Argın’a verilen cezada Yargıtay incelemesi tamamlandı. Yargıtay, Gökhan Argın’a verilen cezayı onadı. Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu Üyesi Büşra İleri, “Adaletin tecelli ettiği bu dosyanın sonucunun tüm kadın cinayetlerine ilişkin ceza dosyalarına sirayet etmesini temenni ediyoruz.” dedi.
Iğdır’da yaşamına son veren 18 yaşındaki Aleyna Ağgül’ün ölümüne ilişkin davada verilen ceza, Yargıtay tarafından onandı.
Olay 30 Eylül 2021’de yaşandı.
Kent merkezinde yaşayan Ağgül, oturduğu apartmana bitişik apartmanın boşluğunda ölü bulundu.
“Ölümümden Gökhan Argın sorumludur” yazılı not bırakan Aleyna’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda, nakliye firması sahibi Gökhan Argın gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, intihara teşvik suçundan tutuklanma talebiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet savcısı, şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz etti. Ancak savcılığın itirazı reddedildi.