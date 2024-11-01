Aleyna’nın ölümünde karar onandı: “Genç kadını ölüme sürükledi”

Iğdır’da “Ölümümden Gökhan Argın sorumludur.” notu bırakarak yaşamına son vere 18 yaşındaki Aleyna Ağgül’ün ölümüne ilişkin davada müebbet hapse çarptırılan Argın’a verilen cezada Yargıtay incelemesi tamamlandı. Yargıtay, Gökhan Argın’a verilen cezayı onadı. Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu Üyesi Büşra İleri, “Adaletin tecelli ettiği bu dosyanın sonucunun tüm kadın cinayetlerine ilişkin ceza dosyalarına sirayet etmesini temenni ediyoruz.” dedi.

Aleyna’nın ölümünde karar onandı: “Genç kadını ölüme sürükledi” - 1

Iğdır’da yaşamına son veren 18 yaşındaki Aleyna Ağgül’ün ölümüne ilişkin davada verilen ceza, Yargıtay tarafından onandı.

Olay 30 Eylül 2021’de yaşandı.

Kent merkezinde yaşayan Ağgül, oturduğu apartmana bitişik apartmanın boşluğunda ölü bulundu.

“Ölümümden Gökhan Argın sorumludur” yazılı not bırakan Aleyna’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, nakliye firması sahibi Gökhan Argın gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, intihara teşvik suçundan tutuklanma talebiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcısı, şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz etti. Ancak savcılığın itirazı reddedildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aleyna’nın ölümünde karar onandı: “Genç kadını ölüme sürükledi” - 2

TELEFONU VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI İNCELENDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara şüpheli olarak geçen Ağgül’ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek üzere Bilişim Suçları Şube Müdürlüğü’ne gönderdi.

Yapılan incelemeler sonucunda mahkemeye sunulan raporu inceleyen hakim, Ağgül’ü ölüme sürüklediği öne sürülen Gökhan Argın'ın yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emniyete talimat verdi.

Yeniden gözaltına alınan Argın, olaydan 8 gün sonra tutuklandı.

Evli ve 2 çocuk babası Gökhan Argın hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 6 sayfalık iddianame, 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Argın, şantaj, basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep verme suçlarından ilk olarak 18 Mart 2022’de hakim karşısına çıktı.

İfadelerin alındığı duruşma 15 Nisan’a ertelendi.

Ağgül’ün ölümü ile ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın, 15 Nisan’da ikinci kez hakim karşısına çıkarıldı.

Aleyna’nın ölümünde karar onandı: “Genç kadını ölüme sürükledi” - 3

İYİ HAL İNDİRİMİ İSTEDİ

Duruşmaya Erzincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Gökhan Argın, SEGBİS ile katıldı. Duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasını verdi.

Sanık Gökhan Argın hakkında iyi hal indirimi yapılmamasını isteyen savcı, müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkında savunma yapabilmeleri için duruşmayı 27 Nisan 2022’ye erteledi.

Sanık Gökhan Argın, üçüncü ve karar duruşmasına SEGBİS ile katıldı.

Argın’ın avukatları suçsuz olduğunu belirterek, tahliye ve beraatını istedi.

Mahkeme başkanı, Gökhan Argın’dan son sözünün ne olduğunu sordu.

Argın’ın savunma yapmaya başlaması üzerine mahkeme başkanı uyararak, “Avukatların seni savundu. Senin son sözün nedir?” dedi.

Sanık bir şey söylemedi.

Mahkeme başkanı, karar için duruşmaya ara verdi. Daha sonra mahkeme heyeti, Argın hakkındaki kararı bildirdi.

Heyet Argın'ı, cebir ve tehdit ile intihara yönlendirmeden müebbet, kasten yaralamadan 4 ay ve şantaj suçlarından 2 yıl hapis ve 10 bin lira cezaya mahkum etti.
Aleyna’nın ölümünde karar onandı: “Genç kadını ölüme sürükledi” - 4

DOSYA YARGITAY’DA KARARA BAĞLANDI

Yargıtay’ın Gökhan Argın’a verdiği cezayı onaması üzerine Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyon Üyesi Büşra İleri, Iğdır Barosu önünde basın açıklaması yaptı.

Davanın 2021’den beri takipçisi olduklarını belirten İler, “Sanık müdafilerince yapılan başvuru üzerine Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından dosya incelenmiş ve ilgili kararın onaylanmasıyla sanık hakkında verilen karar kesinleşmişti. Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak adaletin tecelli ettiği bu dosyanın sonucunun tüm kadın cinayetlerine ilişkin ceza dosyalarına sirayet etmesini temenni ediyoruz.” dedi.
Aleyna’nın ölümünde karar onandı: “Genç kadını ölüme sürükledi” - 5

İler, “Yargı tarafından faillere caydırıcı cezaların verilmesi ve devletin kadın katliamlarına ilişkin önleyici tedbirler alması taleplerimizi yineleyerek, cezasızlık politikalarına karşı duracağımızı ve adaletin tecellisi adına mücadelemizin devam edeceğini bildiriyoruz.” diye konuştu.

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