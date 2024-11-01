Aleyna’nın ölümünde karar onandı: “Genç kadını ölüme sürükledi”

DOSYA YARGITAY’DA KARARA BAĞLANDI

Yargıtay’ın Gökhan Argın’a verdiği cezayı onaması üzerine Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyon Üyesi Büşra İleri, Iğdır Barosu önünde basın açıklaması yaptı.

Davanın 2021’den beri takipçisi olduklarını belirten İler, “Sanık müdafilerince yapılan başvuru üzerine Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından dosya incelenmiş ve ilgili kararın onaylanmasıyla sanık hakkında verilen karar kesinleşmişti. Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak adaletin tecelli ettiği bu dosyanın sonucunun tüm kadın cinayetlerine ilişkin ceza dosyalarına sirayet etmesini temenni ediyoruz.” dedi.