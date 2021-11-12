'Ali Babanın Çiftliği'ne sahte para baskını: 11 gözaltı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 'Ali Babanın Çiftliği' ismini verdikleri villada sahte para basıp piyasaya sürdüğü belirlenen 11 şüpheli, polisin düzenlediği 'Çiftlik' operasyonuyla gözaltına alındı. Telefon dinlemesine takılmamak için WhatsApp üzerinden haberleşen çete üyelerinin, şifreli dil kullandıkları ve TL'ye 'tavuk', 'yumurta', 'köpek', 'traktör', 'pompa' gibi isimler verdikleri belirlendi.

Haberler - DHA 12.11.2021 - 16:42 | Son Güncelleme : 12.11.2021 - 16:46

'Ali Babanın Çiftliği'ne sahte para baskını: 11 gözaltı - 1

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para süreceği belirlenen bir çeteyi takibe aldı. Polisin yaklaşık 1 yıllık teknik ve fiziki takibinin ardından bu sabah 15 kişilik çeteye operasyon düzenlendi.

'Ali Babanın Çiftliği'ne sahte para baskını: 11 gözaltı - 2

OPERASYONA 100 POLİS KATILDI

Ankara merkezli 4 ilde yaklaşık 100 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt lideri Umut K.'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

'Ali Babanın Çiftliği'ne sahte para baskını: 11 gözaltı - 3

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte 5 bin 500 TL ve 3 bin Amerikan doları, 1 tabanca, 7 tüfek ile sahte para basımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

'Ali Babanın Çiftliği'ne sahte para baskını: 11 gözaltı - 4

VİLLADA SAHTE PARA BASTILAR

Yapılan ayrıntılı araştırmada, şüphelilerin Gölbaşı ilçesindeki bir villayı sahte para basımı için matbaaya dönüştürdükleri belirlendi. Şüphelilerin, 'Ali Babanın Çiftliği' ismini verdikleri villayı 24 saat güvenlik kamerasıyla izlediği ve 15 köpekle koruduğu görüldü.

'Ali Babanın Çiftliği'ne sahte para baskını: 11 gözaltı - 5

Çete üyelerinin sahte paraları, köyünde yetiştirdiği mahsulleri halk pazarlarında satmak isteyen dar gelirli vatandaşlara, büfelere, bakkal ve marketlere vererek karşılığında ürün ve para üstü alarak piyasaya sürdüğü öğrenildi.

'Ali Babanın Çiftliği'ne sahte para baskını: 11 gözaltı - 6

YARDIM KUTUSUNA SAHTE PARA ATIP, PARA ÜSTÜ ALMIŞ 

Telefon dinlemesine takılmamak için WhatsApp üzerinden haberleşen çete üyelerinin, şifreli dil kullandıkları ve TL'ye 'tavuk', 'yumurta', 'köpek', 'traktör', 'pompa' gibi isimler verdikleri belirlendi. Öte yandan şüphelilerden İsmail A.'nın geçen hafta cuma namazı çıkışı yardım kutusuna sahte 100 lira atıp, 90 lira para üstü aldığı da belirtildi.

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