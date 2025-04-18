Ali Koç, Emine Erdoğan'a Fenerbahçe forması hediye etti

EMİNE ERDOĞAN'DAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Bu arada Emine Erdoğan, programla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



TOGEM-DER tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Cemre Çarşısı etkinliğinde bulunmanın, yüreklere dokunan bir iyilik hikayesine tanıklık etmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "'Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik' temasıyla hayat bulan bu anlamlı organizasyonda atılan her adım, yapılan her katkı, bir başka hayatın umudu, bir başka yuvanın neşesi olacak. Ne mutlu ki moda, gastronomi, sanat, spor ve iş dünyasından pek çok kıymetli isim bu dayanışma yolculuğuna katkı sunup gönüllerinden kopan eşyaları bağışlayarak iyiliğe ortak oldular. Her bir parça TOGEM-DER'in sosyal yardım projeleriyle ihtiyaç sahibi nice yüreğe şefkatle dokunacak." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, paylaşımını, "Sıfır Atık bilinciyle hareket edilerek hem mutfakta hem de modada sürdürülebilirliğin öneminin çeşitli atölye çalışmalarıyla vurgulanması da ayrıca memnuniyet verici. 70'i aşkın markanın ve sayısız gönül insanının emeğiyle büyüyen bu iyilik hareketinde yüreğini ortaya koyan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum." sözleriyle tamamladı.