Ali Koç, Emine Erdoğan'a Fenerbahçe forması hediye etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Cemre Çarşısı'nın açılışına katıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, stantlarını ziyaret eden Emine Erdoğan'a Fenerbahçe forması hediye etti.
Beyoğlu'ndaki The Peninsula Oteli'nin fuaye alanında kurulan çarşıya gelen Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Dernek Başkanı Belma Sekmen ile stantları tek tek gezerek ürünleri inceledi. Erdoğan, stant görevlileriyle sohbet ederek, geliri derneğin sosyal yardım faaliyetleri ve projelerinde kullanılacak ürünlerden alışveriş yaptı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, stantlarını ziyaret eden Emine Erdoğan'a Fenerbahçe forması hediye etti.