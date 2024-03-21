Aliağa Belediyesi hangi partide? Aliağa Belediye başkanı kimdir? Aliağa Belediye başkan adayları
Aliağa Belediyesi hangi partide? Aliağa Belediye Başkanı kimdir? Aliağa Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Aliağa Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Aliağa Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Aliağa yerel seçim sonuçları..
ALİAĞA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Aliağa Belediyesini 27.785 alınan oy ve 51.26 oy oranı ile MHP adayı Serkan Acar kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP SERKAN ACAR 27.785 %51.26
- HP ÖZCAN DURMAZ 25.268 %46.61
- SAADET PARTİSİ İSMET TOPAL 414 %0.76
- DP BURCU TOROS 197 %0.36
- TKP ATİLA IŞIK 157 %0.29
- DSP OSMAN NURİ KOCABIYIK 148 %0.27
- VATAN PARTİSİ HASAN ŞAHİN 129 %0.24
- BAĞIMSIZ TAHİR DOĞAN 59 %0.11
- BTP OSMAN AZBAY 49 %0.09