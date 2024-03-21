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Aliağa Belediyesi hangi partide? Aliağa Belediye başkanı kimdir? Aliağa Belediye başkan adayları

Aliağa Belediyesi hangi partide? Aliağa Belediye Başkanı kimdir? Aliağa Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Aliağa Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Aliağa Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Aliağa yerel seçim sonuçları..

Aliağa Belediyesi hangi partide? Aliağa Belediye başkanı kimdir? Aliağa Belediye başkan adayları - 1

ALİAĞA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE? 

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Aliağa Belediyesini  27.785 alınan oy ve 51.26 oy oranı ile MHP adayı Serkan Acar kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP SERKAN ACAR 27.785 %51.26
  • HP ÖZCAN DURMAZ 25.268 %46.61
  • SAADET PARTİSİ İSMET TOPAL 414 %0.76
  • DP BURCU TOROS 197 %0.36
  • TKP ATİLA IŞIK 157 %0.29
  • DSP OSMAN NURİ KOCABIYIK 148 %0.27
  • VATAN PARTİSİ HASAN ŞAHİN 129 %0.24
  • BAĞIMSIZ TAHİR DOĞAN 59 %0.11
  • BTP OSMAN AZBAY 49 %0.09

TÜRKİYE HABERLERİ

Aliağa Belediyesi hangi partide? Aliağa Belediye başkanı kimdir? Aliağa Belediye başkan adayları - 2

ALİAĞA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Aliağa Belediyesi Başkanı Serkan Acar Kimdir?

Serkan Acar, 1976 yılında İzmir Karşıyaka ilçesinde doğmuş olup, Uşaklı baba ve Manisalı annenin iki çocuğundan biridir.

İlköğretimini Piyale İlkokulu’nda, ortaöğrenimini ise Bayraklı Ortaokulu’nda tamamladı.

Başarılı bir lise eğitimi sonrasında üniversite sınavlarında Türkiye sıralamasına girdi.

Ailevi sebeplerden dolayı İzmir’de okuması gerektiği için 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tercih etti.

Hukuk eğitiminin ardından Tuzla Piyade Okulu’nda vatani görevine başladı.

Daha sonra asteğmen olarak Siirt - Eruh, Şırnak -Yağızoymak’ta görev yaptı.

Çeşitli hukuk bürolarında çalıştıktan sonra kendi hukuk bürosunu açtı. Atık  kabloların geri kazandırılması konusunda uluslararası düzeyde çalışmalar yaptı.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Aliağa Belediye Başkanı seçilen Acar, bu göreve 31 Mart 2019 tarihinde ikinci kez seçilmiştir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Aliağa Belediyesi hangi partide? Aliağa Belediye başkanı kimdir? Aliağa Belediye başkan adayları - 3

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ÇAĞATAY GÜÇ
  • SERKAN ACAR
  • ERSİN DOĞAN
  • MUSTAFA BAHADIR GÜLTEKİN
  • TOLGA KORKUT
  • HATİCE SÜNER
  • HÜR ERDEM ÜNAL
  • GÜL EKİCİ
  • ATİLLA IŞIK
  • ERDİNÇ TAHTACI
  • CEM GÖZÜAÇIK
  • GÜRCAN ALKAN
  • İSLAM ASLAN
  • COŞKUN ATİKOL
  • HAKAN ERÖRS
  • MAHMUT KOÇ
  • HASAN ŞAHİN
Aliağa Belediyesi hangi partide? Aliağa Belediye başkanı kimdir? Aliağa Belediye başkan adayları - 4

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