Aliağa Belediyesi hangi partide? Aliağa Belediye başkanı kimdir? Aliağa Belediye başkan adayları

ALİAĞA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Aliağa Belediyesi Başkanı Serkan Acar Kimdir?

Serkan Acar, 1976 yılında İzmir Karşıyaka ilçesinde doğmuş olup, Uşaklı baba ve Manisalı annenin iki çocuğundan biridir.

İlköğretimini Piyale İlkokulu’nda, ortaöğrenimini ise Bayraklı Ortaokulu’nda tamamladı.

Başarılı bir lise eğitimi sonrasında üniversite sınavlarında Türkiye sıralamasına girdi.

Ailevi sebeplerden dolayı İzmir’de okuması gerektiği için 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tercih etti.

Hukuk eğitiminin ardından Tuzla Piyade Okulu’nda vatani görevine başladı.

Daha sonra asteğmen olarak Siirt - Eruh, Şırnak -Yağızoymak’ta görev yaptı.

Çeşitli hukuk bürolarında çalıştıktan sonra kendi hukuk bürosunu açtı. Atık kabloların geri kazandırılması konusunda uluslararası düzeyde çalışmalar yaptı.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Aliağa Belediye Başkanı seçilen Acar, bu göreve 31 Mart 2019 tarihinde ikinci kez seçilmiştir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.