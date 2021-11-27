Alibeyköy Barajı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 41,44'e geriledi. Doluluk oranının yüzde 17,03 olarak ölçüldüğü Alibeyköy Barajı'nda eskiden su dolu alanlar keçilerin otladığı meralar haline geldi. Barajda son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi yaşanıyor.

Haberler - DHA 27.11.2021 - 12:45

Alibeyköy Barajı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde - 1

'un barajlarında İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 41,44 olarak kayıtlara geçti.

Alibeyköy Barajı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde - 2

Verilere göre son bir hafta içinde barajlardan 5 milyon 82 bin metre küp su eskildi. İstanbul'un barajlarında geçtiğimiz yıl nisan ayında yüzde 80,82 olan doluluk oranı daha sonra düşmeye başlamıştı.

Alibeyköy Barajı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde - 3

Son on yılda ölçülen bu tarihteki doluluk oranı 2015 yılında yüzde 64,1 olarak kayıtlara geçmişti.

Alibeyköy Barajı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde - 4

İstanbul'da yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen barajlardan biride Alibeyköy Barajı oldu.

Alibeyköy Barajı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde - 5

KEÇİLER OTLUYOR

Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 17,03 olarak ölçüldü. Barajın eskiden suyla dolu balıkların yüzdüğü alanlarda artık keçilerin otladığı meralar haline geldi.

Alibeyköy Barajı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde - 6

Barajda son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi yaşanıyor. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 15,6'ya gerilemişti. Bu rakam son 10 yılın en düşük oranı olarak tarihe geçmişti.

Alibeyköy Barajı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde - 7

İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlardan Kazandere ve Papuçdere barajları adeta kurudu.

Alibeyköy Barajı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde - 8

Kazandere Barajı'nda doluluk oranı 4,62'ye Papuçdere Barajı'nda yüzde 2,77'ye kadar geriledi. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek baraj gölü ise Ömerli Barajı oldu. Ömerli Barajı'nda doluluk oranı  yüzde 67.49 olarak ölçüldü.

Alibeyköy Barajı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde - 9
Alibeyköy Barajı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde - 10
Alibeyköy Barajı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde - 11
Alibeyköy Barajı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde - 12

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