Alibeyköy Barajı'na giden dereden zehir akıyor: Çevredeki hayvanların öldüğü iddiası

"KEDİMİ ARAMAYA GELDİM"

Çevrede hayvanların öldüğüne vurgu yapan Tamar, "Hayvanlar zarar görüyor. Ben buraya kedimi aramak için geldim. Bir tanesinin leşini ilerde buldum, birisi de şu an kayıp. Belki buraya su içmeye mi geldi ne oldu bilmiyorum. Bu hayvanların ölüm sebebi bence bu atık sular" diye konuştu.