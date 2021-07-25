Alibeyköy Barajı’nda balık ölümleri: İnceleme başlatıldı
İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'nda onlarca ölü balığın kıyıya vurmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, balık ölümlerine neyin sebep olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla harekete geçti. Ekipler baraj suyundan numuneler alarak inceleme başlattı.
Abone ol
Paylaş
İHA 25.07.2021 - 12:43| Son Güncelleme : 25.07.2021 - 12:45
Geçtiğimiz günlerde Sultangazi’de bulunan ve İstanbul’un en önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı'nın bir bölümünde onlarca ölü balık kıyıya vurdu.
Balıkların ölüm sebebinin ne olduğu konusunda herhangi bir bilgi olmaması İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.
Alibeyköy Barajı’na gelen ekipler baraj suyundan numuneler alarak inceleme başlattı.
Balık ölümlerinin sebebinin ise yapılan inceleme çalışmaları sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.