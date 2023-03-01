Alibeyköy Barajı'nda su çekilince otomobil ortaya çıktı

İstanbul Sultangazi'de bulunan Alibeyköy Barajı'nda suyun çekilmesiyle giysiler, pet şişe, zodyak bot ve kayık parçalarının yanı sıra otomobil ortaya çıktı. Otomobilin çalındıktan sonra baraja atıldığı tahmin edilirken polisin inceleme başlattığı belirtildi.

Alibeyköy Barajı'nda su çekilince otomobil ortaya çıktı - 1

İstanbul Sultangazi'de bulunan Alibeyköy Barajı'nda  doluluk oranı bugün yüzde 10.69 olarak ölçüldü.

Alibeyköy Barajı'nda su çekilince otomobil ortaya çıktı - 2

Bir kısmı tamamen kuruyan barajda, suların çekilmesiyle göle atılan giysiler, pet şişe, zodyak bot ve kayık parçaları gibi birçok kalıntı ortaya çıktı.

Alibeyköy Barajı'nda su çekilince otomobil ortaya çıktı - 3

Barajın, Mağlova Kemeri ve Güzelce Kemeri arasında bulunan noktasında ise çamura saplanmış bir otomobile de rastlandı.

Alibeyköy Barajı'nda su çekilince otomobil ortaya çıktı - 4

Çevredeki bir kişi, ters dönmüş halde duran aracı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Alibeyköy Barajı'nda su çekilince otomobil ortaya çıktı - 5

Görüntülerde, kayıt yapan kişinin 'Arabanın tekerleklerini çaldılar' dediği de duyuldu.

Alibeyköy Barajı'nda su çekilince otomobil ortaya çıktı - 6

Uzun süre su altında kaldığı için ağır hasar gören aracın, araç veya yaya yolu olmayan bir noktada bulunması da dikkat çekti.

Alibeyköy Barajı'nda su çekilince otomobil ortaya çıktı - 7
Alibeyköy Barajı'nda su çekilince otomobil ortaya çıktı - 8

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