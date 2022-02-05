Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi değişti

İstanbul'da karın erimesiyle doluluk oranı hızla artan Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi değişti. Derelerden gelen çamurlu suyun etkisiyle barajda suyun rengi kahverengi oldu.

Haberler - DHA 05.02.2022 - 11:02

Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi değişti - 1

’da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 Nisan ayında yüzde 86,82'ye kadar çıkan doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmiş yüzde 40'lı seviyelere kadar gerilemişti.

Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi değişti - 2

İstanbul’da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. 

Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi değişti - 3

SON BİR HAFTADA YÜZDE 11 ARTIŞ

Karın erimesiyle birlikte barajlar hızla dolmaya başladı. Son bir haftadaki artış yüzde 11,17'ye ulaştı.

Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi değişti - 4

Ulaşımda büyük sıkıntılara neden olan kar yağışlarıyla birlikte İstanbul'u besleyen baraj göllerinin çevresi beyaz örtünün hızla erimesi baraj göllerini besleyen dereleri adeta coşturdu. 

Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi değişti - 5

Doluluk oranın hızla yükseldiği ve bugün yüzde 53'e kadar çıktığı Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi kahverengine döndü.

Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi değişti - 6

Havadan görüntülenen Alibeyköy Barajı'nda daha önceden koyun ve keçilerin otlamaya başlayan alanlar yeniden suyla dolmaya başladı. 

Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi değişti - 7

KURUYAN ALANLAR YENİDEN SUYLA DOLDU

Bu alanlardan biri tarihi Mağlova su kemerinin bulunduğu alan oldu. Daha önce suların tamamen çekildiği alan, önce karla daha sonra suyla doldu.

Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi değişti - 8

ISTRANCALAR'DA DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI 

Istanbul'un en dolu barajı bugün yapılan ölçümlere göre Istrancalar oldu. Istrancalar'da doluluk oranı yüzde 100 olarak ölçüldü.  

Sazlıdere Barajı hariç tüm barajlarda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı.  

Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi değişti - 9

İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları:

ALİBEYKÖY                                      %53,00

BÜYÜKÇEKMECE                            %59,69

DARLIK                                              %62,63

ELMALI                                              %88,38

ISTRANCALAR                                 %100

KAZANDERE                                    %68,16

ÖMERLİ                                             %84,02

PAPUÇDERE                                     %66,93

SAZLIDERE                                       %36,04

TERKOS                                             %62,82

Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi değişti - 10
Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi değişti - 11
Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi değişti - 12
Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi değişti - 13
Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi değişti - 14

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