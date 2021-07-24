Alibeyköy Barajı'nda toplu balık ölümleri

İstanbul Sultangazi'deki Alibeyköy Barajı'nda çok sayıda ölü balık bulundu.

DHA 24.07.2021 - 10:34

Alibeyköy Barajı'nda toplu balık ölümleri - 1
İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'ndaki ölü balıklar endişeye neden oldu.
Alibeyköy Barajı'nda toplu balık ölümleri - 2
Sultangazi'de bulunan ve İstanbul'un en önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı'nda onlarca ölü balık kıyıya vurdu.
Alibeyköy Barajı'nda toplu balık ölümleri - 3
Neden öldükleri bilinmeyen balıkları sabah saatlerinde koyunlarını otlatan bir kişi fark etti.

Alibeyköy Barajı'nda toplu balık ölümleri - 4
Hayvanları otlatırken ölü balıklarla karşılaşan Cemal Akdil, "İlk olarak kıyıda gördüm. Daha sonra her yerde olduğunu fark ettim. İki günde bir buraya geliyorum. Bu manzarayla ilk defa bugün karşılaştım" dedi.
Alibeyköy Barajı'nda toplu balık ölümleri - 5

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