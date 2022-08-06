Alibeyköy Deresi'nde balık ölümleri

Haliç'e ulaşan Alibeyköy Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşanıyor. Balıkların yanı sıra deredeki diğer canlıların da öldüğü belirtiliyor. İSKİ ekiplerinin sudan aldığı numunelerin incelemesi sürüyor.

Haberler - DHA 06.08.2022 - 09:34

Alibeyköy Deresi'nde balık ölümleri - 1

'da Eyüpsultan'dan geçerek Haliç'e akan Alibeyköy Deresi'nde son günlerde görülen balık ve diğer canlı ölümleri çevre sakinleri arasında endişe yarattı.

Alibeyköy Deresi'nde balık ölümleri - 2

Çevredekilerin şikayeti üzerine derede inceleme başlatıldı . İSKİ ekipleri dereden numuneler aldı.

Alibeyköy Deresi'nde balık ölümleri - 3

Suyun PH değeri ölçülürken, dereden alınan numuneler laboratuvara götürüldü.

Alibeyköy Deresi'nde balık ölümleri - 4

Balık ölümlerine neyin yol açtığı numunelerin incelenmesi sonrasında ortaya çıkacak.

Alibeyköy Deresi'nde balık ölümleri - 5

Alibeyköy Deresi'nde daha önce benzer ölüm olayına rastlamadıklarını belirten Necati Memiş, "Dün sabah spor yaparken balıkların öldüğünü gördüm. Binlerce ölü balık gördüm, fotoğraflarını çektim ve yetkililere attım. Buraya çözüm bulunması için yardımcı olun. Balıklar yıllardır canlıydı, ne oldu şimdi? Onlar da bir can taşıyor. Fabrika atığı olabilir diye çok üzüldüm" dedi.

Alibeyköy Deresi'nde balık ölümleri - 6

Derenin temizlenmediğini ifade eden Adem Kaya, "Eskisi gibi dere ıslah çalışması yapılmıyor. Doğma büyüme buralıyım, evim karşıda. Eskiden dere sık sık temizlenirdi. Ne yapabiliriz? Buradan balık yenmez artık" diye konuştu.

Alibeyköy Deresi'nde balık ölümleri - 7
Alibeyköy Deresi'nde balık ölümleri - 8
Alibeyköy Deresi'nde balık ölümleri - 9
Alibeyköy Deresi'nde balık ölümleri - 10

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